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चमोली हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की गई जान, सीएम धामी ने दिए जांच के निर्देश

चमोली में हेलीकॉप्टर क्रैश ( फोटो सोर्स- Police )

देहरादून: उत्तराखंड में आज दिन एक और हेलीकॉप्टर हादसे के लिए दर्ज हो गया. जहां चमोली जिले में बदरीनाथ से यात्रियों को लेकर लौट रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की जान चली गई है. सभी यात्री कर्नाटक के रहने वाले थे. वहीं, सीएम धामी ने इस हेली हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा है.

बदरीनाथ से यात्रियों को लेकर आ रहा था हेलीकॉप्टर: बता दें कि 30 अक्टूबर को ट्रांस भारत एवियशन प्राइवेट लिमिटेड के हेलीकॉप्टर वीटी-एचसीएक्स ने बदरीनाथ धाम से दोपहर 1 बजकर 14 मिनट पर देहरादून के सहस्त्रधारा के लिए उड़ान भरी थी. तभी जोशीमठ घाटी के ऊपर उड़ान भरते समय संपर्क टूट गया. जिससे यूकाडा समेत तमाम विभागों में हड़कंप मच गया. वहीं, हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना मिलते ही तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया.