चमोली हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की गई जान, सीएम धामी ने दिए जांच के निर्देश
उत्तराखंड हेली क्रैश: दिल्ली के पायलट और कर्नाटक के यात्रियों की मौत, सीएम पुष्कर धामी ने हेली हादसे की जांच के दिए निर्देश
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2026 at 7:42 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में आज दिन एक और हेलीकॉप्टर हादसे के लिए दर्ज हो गया. जहां चमोली जिले में बदरीनाथ से यात्रियों को लेकर लौट रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की जान चली गई है. सभी यात्री कर्नाटक के रहने वाले थे. वहीं, सीएम धामी ने इस हेली हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा है.
बदरीनाथ से यात्रियों को लेकर आ रहा था हेलीकॉप्टर: बता दें कि 30 अक्टूबर को ट्रांस भारत एवियशन प्राइवेट लिमिटेड के हेलीकॉप्टर वीटी-एचसीएक्स ने बदरीनाथ धाम से दोपहर 1 बजकर 14 मिनट पर देहरादून के सहस्त्रधारा के लिए उड़ान भरी थी. तभी जोशीमठ घाटी के ऊपर उड़ान भरते समय संपर्क टूट गया. जिससे यूकाडा समेत तमाम विभागों में हड़कंप मच गया. वहीं, हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना मिलते ही तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया.
चाई गांव के ऊपर पहाड़ी पर मिला दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर: वहीं, रेस्क्यू अभियान के दौरान ज्योतिर्मठ तहसील क्षेत्र के पांडुकेश्वर के चाई गांव के ऊपर पहाड़ी पर दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर मिला. जहां हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा पड़ा था. जबकि, शव जले अवस्था में मिले. जिसके बाद शवों को रेस्क्यू कर लाया जा रहा है. इस हादसे में दिल्ली के पायलट हिमांशु समेत कर्नाटक के 5 यात्रियों की जान चली गई.
चमोली हेलीकॉप्टर हादसे में मौतों का विवरण-
पायलट-
- कैप्टन हिमांशु सभरवाल (उम्र 48 वर्ष), निवासी- दिल्ली
यात्री-
- प्रताप (उम्र 41 वर्ष), निवासी- कर्नाटक
- अरुण सालुंके (उम्र 44 वर्ष), निवासी- कर्नाटक (सीसीबी इंस्पेक्टर)
- वीबी शंकर गौड़ा (उम्र 39 वर्ष), निवासी- कर्नाटक
- सुधीर के (उम्र 50 वर्ष), निवासी- कर्नाटक
- एचएस नटराजा (उम्र 51 वर्ष), निवासी- कर्नाटक
चमोली हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के दिए निर्देश: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हेलीकॉप्टर हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है. साथ ही संबंधित अधिकारियों को हादसे के कारणों की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं.
सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि हादसे के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाए. उन्होंने चमोली जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए. साथ ही आवश्यक राहत एवं अन्य व्यवस्थाएं तत्परता से सुनिश्चित की जाएं.
ये भी पढ़ें-