चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों से मिले सीएम धामी, आश्वासन में कही ये बातें

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की चौखुटिया के लोगों से मुलाकात, चौखुटिया क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने पर वार्ता, सीएम धामी ने दिया ये आश्वासन

CM Pushkar Dhami Met People
आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से सीएम धामी की मुलाकात (फोटो- Information Department)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 4, 2025 at 7:14 PM IST

5 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड के चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने को लेकर स्थानीय लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं. जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने आंदोलनकारियों से स्थल निरीक्षण करने की बात कही. साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ ही हर मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया.

बता दें कि चौखुटिया क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए सीएम धामी ने तत्काल प्रभाव से अस्पताल को अपग्रेड करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है. इसके तहत चौखुटिया अस्पताल की क्षमता 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड कर दी गई है. साथ ही तमाम आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को चरणबद्ध रूप से सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है.

जनहित की हर मांग पर गंभीरता से किया जाएगा विचार: वहीं, मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जनहित की हर मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील है और जन आकांक्षाओं के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए काम कर रही है.

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी: सीएम धामी ने बताया कि इस विषय में वो खुद स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे. साथ ही प्रगति की सीधे मॉनिटरिंग करेंगे. उन्होंने कहा कि चौखुटिया और आसपास के क्षेत्रवासियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इसके लिए एक्स-रे मशीन के संचालन की जिम्मेदारी उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन परिषद को दी गई है.

एम्स ऋषिकेश में उत्तराखंड वासियों के लिए स्थापित किया जाएगा विशेष काउंटर: वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ये भी कहा कि आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के लिए एम्स ऋषिकेश में उत्तराखंड वासियों के लिए विशेष काउंटर स्थापित करने के लिए तत्काल बात की जाएगी. ताकि, प्रदेशवासियों को त्वरित और सरल चिकित्सा सेवा मिल सके.

ठोस स्वास्थ्य नीति पर काम कर रही सरकार: सीएम ने कहा कि प्रदेश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सरकार ठोस स्वास्थ्य नीति पर कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री खुद भी जल्द ही चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे. राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रही है.

चौखुटिया में डिजिटल एक्स-रे मशीन कराई जाएगी उपलब्ध: वहीं, मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की है कि अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्षमता को बढ़ाते हुए इसे 30 बेड से विस्तारित कर 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा. इसके साथ ही अस्पताल में अत्याधुनिक डिजिटल एक्स-रे मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी. जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी.

CM Pushkar Dhami Met People
चौखुटिया के लोगों से मिले सीएम धामी (फोटो- Information Department)

उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन परिषद को नियुक्त किया गया कार्यदायी संस्था: सीएम धामी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पहाड़ के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े. इसी उद्देश्य से चौखुटिया में उप जिला अस्पताल के निर्माण से संबंधित कामों को तय समय में पूरा करने के लिए उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन परिषद को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया है.

चौखुटिया अस्पताल के विस्तार से लोगों को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं: प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के विस्तार से चौखुटिया और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा. जिससे स्वास्थ्य उपचार में होने वाली देरी को रोका जा सकेगा.

CM Pushkar Dhami Met People
सीएम धामी की आंदोलनकारियों से मुलाकात (फोटो- Information Department)

बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया को 50 बेडेड उप जिला चिकित्सालय में अपग्रेड किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी. इसके बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने 16 अक्टूबर 2025 को आदेश भी जारी कर दिया था. जिस आदेश में इस बात को कहा गया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया को 50 बेडेड उप जिला अस्पताल में अपग्रेड करने के साथ ही डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराई जाएगी.

इस आदेश के बावजूद भी चौखुटिया के स्थानीय लोग स्वास्थ्य को बेहतर किए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे. जिसको देखते हुए बीते दिन यानी 3 नवंबर को उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से चौखुटिया को उप जिला चिकित्सालय बनाने के लिए उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन परिषद को कार्य संस्था नियुक्ति कर दिया.

UTTARAKHAND HEALTH DEPARTMENT
उत्तराखंड में ऑपरेशन स्वास्थ्य
चौखुटिया के लोगों से मिले सीएम धामी
CM DHAMI MET CHAUKHUTIYA PEOPLE
OPERATION HEALTH CHAUKHUTIA

ETV Bharat Logo

