विधानसभा चुनाव से पहले सीएम धामी का मास्टरस्ट्रोक, फेंका कैबिनेट विस्तार का पासा, अटकलों पर लगाया विराम
धामी सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार का पासा फेंका है. 5 विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 20, 2026 at 12:56 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 1:01 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने मास्टरस्ट्रोक खेल दिया है. लंबे समय से प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही थी. इसी बीच धामी सरकार ने मंत्रिमंडल में खाली पांचों पदों को भर दिया है. जिससे प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रिमंडल का कोरमा भी पूरा हो गया है. वर्तमान सरकार के आखिरी यानी पांचवें साल में मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने से सभी अटकलें पर विराम लग गया है. ऐसे में वर्तमान सरकार के 4 साल पूरे होने पर 21 मार्च को हल्द्वानी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम से पहले धामी सरकार ने तमाम विधायकों को बड़ी सौगात दी है.
मंत्रिमंडल विस्तार के साथ सरकार ने क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन को भी साधने का प्रयास किया है. शपथ लेने वाले जनप्रतिनिधियों में भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा, राजपुर रोड (देहरादून) से विधायक खजान दास, रुड़की से प्रदीप बत्रा, रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी और हरिद्वार से मदन कौशिक शामिल हैं. सरकार का मानना है कि इन नेताओं का अनुभव, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक पकड़ न केवल मंत्रिमंडल को और सशक्त बनाएगी, बल्कि धामी सरकार की विकास की प्राथमिकताओं को भी नई गति मिलेगी.
मंत्रिमंडल विस्तार के इस फैसले ने एक और संकेत साफ कर दिया है भाजपा अब उत्तराखंड में नेतृत्व को लेकर किसी प्रयोग के मूड में नहीं है. धामी केवल वर्तमान के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति के केंद्र बिंदु बन चुके हैं. यही कारण है कि अब यह चर्चा केवल अटकलें नहीं, बल्कि एक संभावित रणनीति के रूप में देखी जा रही है कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं. साथ ही सबका दीर्घकालिक अनुभव भी है, ऐसे में उनके अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उसे संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड राज्य अपना पूरा योगदान देगा. साथ ही इन सभी नवनियुक्त मंत्रियों का बड़ा योगदान होगा. इसके साथ ही बाबा केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया था कि वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ऐसे में राज्य सरकार इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी कि ये दशक उत्तराखंड का हो, और उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े.
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के जन-जन तक विकास पहुंचे, प्रदेश के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास का लाभ मिले और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले. ऐसे में हम सभी लोग एक साथ मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्रिपरिषद राज्य के जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी. सीएम धामी ने कहा कि आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक साल का वक्त बचा हुआ है. इस दौरान मंत्रिमंडल को बहुत सारे काम करने हैं, जिसमें जो काम बचे हुए हैं, उनको समय से पूरा किया जाएगा. लिहाजा सरकार को जन- जन तक और घर-घर तक पहुंचना है.
इन विधायकों को धामी मंत्रिमंडल में मिली जगह
- राजपुर विधानसभा सीट से विधायक खजान दास को कैबिनेट मंत्री बनाया गया
- हरिद्वार विधानसभा सीट से विधायक मदन कौशिक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया
- रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से विधायक भरत चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया
- रुड़की विधानसभा सीट से विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया
- भीमताल विधानसभा सीट से विधायक राम सिंह कैड़ा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया
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