ETV Bharat / state

देहरादून आईएसबीटी में फैली गंदगी देख सीएम धामी हुए नाराज, खुद झाड़ू उठाकर किया साफ

सीएम धामी ने किया देहरादून आईएसबीटी का औचक निरीक्षण, आईएसबीटी परिसर में गंदगी देख नाराज हुए सीएम, खुद झाड़ू थामकर की सफाई

CM Dhami Cleaned With Broom
सीएम धामी ने झाड़ू थाम कर की सफाई (फोटो सोर्स- Information Department)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 18, 2025 at 6:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया. सीएम के अचानक आईएसबीटी पहुंचने से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया. निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने परिसर में स्वच्छता, यात्रियों की सुविधा, संचालन व्यवस्था और परिवहन प्रबंधन का बारीकी से जायजा लिया. वहीं, निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी परिसर में कई स्थानों पर फैली गंदगी को देखकर कड़ी नाराजगी जाहिर की.

सीएम धामी ने झाड़ू थाम कर की सफाई: सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि अंतरराज्यीय बस अड्डा देहरादून जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस दौरान सीएम धामी ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई भी की और अधिकारियों को संदेश दिया कि स्वच्छता अभियान केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए.

देहरादून आईएसबीटी का सीएम धामी ने किया औचक निरीक्षण (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

यात्रियों को मिले प्रदूषण, कचरा और धूल से मुक्त वातावरण: इसके साथ ही सीएम धामी ने परिवहन विभाग और एमडीडीए के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आईएसबीटी परिसर की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए. हर स्थान पर स्वच्छता संबंधी सूचना पट पर लगाई जाए. इस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि यात्रियों को प्रदूषण, कचरा और धूल से मुक्त वातावरण मिले.

CM Dhami Cleaned With Broom
देहरादून आईएसबीटी परिसर में सफाई करते सीएम धामी (फोटो सोर्स- Information Department)

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को दिए ये निर्देश: वहीं, निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को विशेष रूप से निर्देश दिए कि आईएसबीटी में स्वच्छता और व्यवस्था सुधारने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर तत्काल उसको लागू किया जाए. निरीक्षण के दौरान उन्होंने बसों की संचालन व्यवस्था, टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, पेयजल सुविधाओं, शौचालयों, दुकानों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया.

"उत्तराखंड एक प्रमुख पर्यटन एवं तीर्थ स्थल वाला राज्य है. यहां हर साल करोड़ों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं. इसलिए बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और परिवहन केंद्रों पर उच्च स्तरीय स्वच्छता और सुविधा व्यवस्था प्रदेश की प्राथमिकता है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

यात्रियों से लिया फीडबैक: निरीक्षण के बाद सीएम धामी ने आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल लेकर व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया. उन्होंने यात्रियों से पूछा कि यात्रा के दौरान उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यहां की व्यवस्था में और क्या सुधार किए जा सकते हैं?

CM Dhami Cleaned With Broom
देहरादून आईएसबीटी में गंदगी देख नाराज हुए सीएम (फोटो सोर्स- Information Department)

"यात्रियों के सुझाव ही हमारी व्यवस्था सुधारने का बड़ा आधार होते हैं. राज्य सरकार जल्द ही पूरे प्रदेश में जनसहभागिता आधारित एक व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू करने जा रही है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

सीएम धामी ने अधिकारियों को दी चेतावनी: वहीं, सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगली बार निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त दिखनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उधर, सीएम धामी के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

GARBAGE IN DEHRADUN ISBT
CM DHAMI CLEANED WITH BROOM
देहरादून आईएसबीटी का निरीक्षण
सीएम धामी ने झाड़ू लगाई
CM DHAMI VISIT DEHRADUN ISBT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.