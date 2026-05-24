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हरिद्वार में सीएम धामी ने धर्मशाला का किया लोकार्पण, रामनगर में विधायक की पत्नी के निधन पर दी सांत्वना

साथ ही कहा कि भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समेत अन्य सुरक्षा बलों में सेवाएं देकर समाज के वीर सपूत राष्ट्र की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बना रहे हैं. उन्होंने श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट की ओर से धार्मिक जागरण, सांस्कृतिक संरक्षण और मानव कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की.

धर्मशाला लोकार्पण समारोह पर सीएम धामी ने कहा कि क्षत्रिय कलोता समाज ने सदैव अपने परिश्रम, साहस और संस्कारों के बल पर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. खेती, व्यापार, शिक्षा, समाज सेवा तथा देश की सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इस समाज के लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं.

" उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है. इस समय यात्रियों की संख्या ज्यादा है, जो एक चुनौती है. फिर भी व्यवस्थित और सुगम चारधाम यात्रा के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं. श्रद्धालुओं से अपील है कि वो यात्रा पर आने से पहले अपना पंजीकरण जरूर कराएं. ताकि, किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़ी. "- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

हरिद्वार में धर्मशाला का लोकार्पण: रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की ओर से किए गए कार्यों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार राज्य के हित में आगे बढ़ रही है और विकास की नई इबारत गढ़ रही है. इसके अलावा चारधाम यात्रा को लेकर भी बयान दिया.

हरिद्वार/रामनगर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार और रामनगर के दौरे पर रहे. जहां हरिद्वार में उन्होंने गंगा दशहरा पर्व पर आनंद धर्मशाला ट्रस्ट की ओर से निर्मित धर्मशाला का लोकार्पण किया, तो वहीं रामनगर में विधायक दीवान सिंह बिष्ट के आवास पर पहुंचकर उनकी धर्मपत्नी के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की.

"हरिद्वार भारत की आध्यात्मिक चेतना और सनातन संस्कृति का प्रवेश द्वार है, जहां देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु मां गंगा की गोद में आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धर्मशाला का निर्माण पुण्य और सराहनीय कार्य है. यह आगामी कुंभ और चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

भव्य होगा हरिद्वार कुंभ: सीएम धामी ने कहा कि साल 2027 में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है. घाटों के पुनरुद्धार, सड़क व्यवस्था, स्वच्छता, यातायात और मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं. ताकि, हर श्रद्धालु को सुव्यवस्थित और सुरक्षित अनुभव मिल सके.

हरिद्वार में धर्मशाला का लोकार्पण (फोटो सोर्स- Information Department)

इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति को वैश्विक पहचान मिली है. उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, केदारनाथ और बदरीनाथ धाम पुनर्विकास, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक जैसी परियोजनाओं का जिक्र किया.

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी केदारखंड एवं मानसखंड क्षेत्रों के प्राचीन मंदिरों के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य लगातार प्रगति पर हैं. राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, सनातन मूल्यों और सामाजिक समरसता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

रामनगर में दीवान सिंह बिष्ट के आवास पर जाकर जताई शोक संवेदना: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के आवास पहुंचकर उनकी पत्नी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के आवास पर सीएम धामी (फोटो सोर्स- Information Department)

मानसून और गर्मी की चुनौतियों से निपटने को सरकार पूरी तरह तैयार: इसके अलावा गर्मी के मौसम को लेकर कहा कि इस समय प्रदेश के सामने पेयजल, वनाग्नि, स्वास्थ्य सेवाएं और बिजली आपूर्ति बड़ी चुनौतियां हैं. दो दिन पहले ही उन्होंने संबंधित विभागों के साथ इन व्यवस्थाओं की समीक्षा की है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी विभागों के समन्वय से गर्मी के इस सीजन को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाए. साथ ही आगामी मानसून को देखते हुए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. ताकि, किसी भी आपदा या आपात स्थिति से समय रहते प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

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