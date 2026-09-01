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टनकपुर में खेल महाकुंभ मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ, खटीमा को भी सीएम धामी की बड़ी सौगात

खटीमा में सिटी पार्क के उद्धाटन मौके पर सीएम धामी ( फोटो सोर्स- X@pushkardhami )

खटीमा/चंपावत: टनकपुर में आयोजित खेल महाकुंभ-मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2026 के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शिरकत की. इससे पहले उन्होंने खटीमा गोलीकांड की बरसी पर शहीद स्मारक (खटीमा) पहुंचकर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी. साथ ही खटीमा में सिटी पार्क (ऑक्सीजन पार्क) का लोकार्पण किया. वहीं, खटीमा में स्टेडियम एवं सर्किट हाउस के निर्माण की भी घोषणा की. 29 खिलाड़ियों को दी जा चुकी नौकरी: खेल महाकुंभ-मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ करते हुए सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि सरकार लगातार प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा दे रही है. नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल विजेताओं को 'आउट ऑफ टर्न' नौकरी दी जा रही है. इसके तहत अब तक 29 खिलाड़ियों को नौकरियां दी जा चुकी हैं. खिलाड़ियों के खाते में डाली जाएगी 11 करोड़ की पुरस्कार राशि: इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि खिलाड़ियों को उनकी मेहनत का सम्मान समय पर मिलना चाहिए. इस साल 11 करोड़ की पुरस्कार राशि डीबीटी के जरिए खिलाड़ियों के खाते में भेजी जाएगी. साथ ही कहा कि इस साल के खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों की संख्या पिछले साल से ज्यादा होगी. प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों की सभी न्याय पंचायतों में इसका आयोजन किया जा रहा है.