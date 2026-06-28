सीएम धामी ने 'युवा शक्ति संवाद' कार्यक्रम में सुनी युवाओं की बात, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में लिया भाग, आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 28, 2026 at 10:09 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'मन की बात' को सुना. इसके बाद सीएम धामी ने 'युवा शक्ति संवाद' कार्यक्रम में युवाओं से सीधा संवाद किया. इस दौरान उन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप, नवाचार और विकसित उत्तराखंड में युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया.
इसके साथ ही सीएम धामी ने करोड़ों रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया. वहीं, चारधाम यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मानसून के दौरान भी यात्रा को सुरक्षित, सरल एवं सुगम बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है.
दरअसल, 28 जून यानी रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. कार्यक्रम के शुरुआत में मुख्यमंत्री धामी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को कार्यकर्ताओं के साथ सुना. इसके बाद आयोजित 'युवा शक्ति संवाद' कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं से सीधे संवाद किया.
हमारी सरकार युवाओं को प्रदेश के विकास का सबसे सशक्त आधार मानते हुए उन्हें शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, खेल एवं नवाचार के क्षेत्र में निरंतर नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। pic.twitter.com/3EA0hDkrjl— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 28, 2026
इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का भविष्य युवाओं के हाथों में है. सरकार उन्हें बेहतर शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है. इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने एचआरडीए यानी हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया.
जिम और बैडमिंटन में आजमाया हाथ: उन्होंने कहा कि इस अत्याधुनिक खेल परिसर से रुड़की और आसपास के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान मिलेगी. वहीं, कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, खिलाड़ियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही. खुद सीएम धामी ने जिम और बैडमिंटन में हाथ आजमाया.
रुड़की में युवाओं के लिए आधुनिक खेल सुविधाओं से युक्त HRDA द्वारा निर्मित स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का लोकार्पण किया।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 28, 2026
इस दौरान कॉम्पलेक्स का निरीक्षण कर जिम, बैडमिंटन सहित विभिन्न आधुनिक खेल सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही युवा खिलाड़ियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। यह आधुनिक… pic.twitter.com/fjpzucD4Ju
चारधाम यात्रा को लेकर क्या बोले सीएम धामी? इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस वर्ष यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. सरकार मानसून सीजन को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दे रही है. ताकि, यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. जिससे कि यात्रा सुरक्षित, सरल और सुगम बनी रहे.
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