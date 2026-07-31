ETV Bharat / state

सीएम धामी ने गदरपुर को दी करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात, खटीमा में जनता की सुनी समस्याएं

गदरपुर में सीएम धामी ( फोटो- ETV Bharat )

रुद्रपुर/खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे. जहां उन्होंने गदरपुर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता को समर्पित किया. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, तो वहीं मुख्यमंत्री के दौरे के बीच कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके काफिले को काले झंडे दिखाए. पुलिस ने प्रदर्शन कर रही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा को हिरासत में ले लिया. दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर और रुद्रपुर का एक दिवसीय दौरा राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा. मुख्यमंत्री सबसे पहले गदरपुर मंडी समिति स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां बीजेपी के नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. फूल-मालाओं और जयघोष के बीच मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया. हेलीपैड से मुख्यमंत्री सीधे गदरपुर स्थित कंबोज धर्मशाला पहुंचे, जहां उन्होंने अमर शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद उन्होंने आयोजित अखंड पाठ में भी भाग लिया और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं विकास की कामना की. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर भी पूरा देश उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है. उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा और नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से सीख लेनी चाहिए. कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास: सीएम धामी ने गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर काम कर रही है. लंबे समय से निर्माणाधीन गदरपुर बस अड्डे का कार्य अब पूरा हो चुका है और उसे जनता को समर्पित कर दिया गया है. इसके अलावा खंड विकास कार्यालय भवन का लोकार्पण भी किया गया.