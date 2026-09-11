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आयुर्वेद, योग और भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में विकसित होगा ऋषिकुल, मास्टर प्लान को लेकर बैठक

समीक्षा बैठक लेते सीएम धामी ( फोटो सोर्स- Information Department )