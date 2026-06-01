उत्तराखंड के तमाम विभागों में चयनित 276 अभ्यर्थियों को सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र, नौकरी पाकर हुए खुश
शिक्षा विभाग, वन विभाग, नियोजन विभाग और महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 276 अभ्यर्थियों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 1, 2026 at 6:36 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में तमाम विभागों में चयनित 276 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपा. जिसमें वन विभाग के 109, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 88, प्राविधिक शिक्षा विभाग के 65 एवं नगर और ग्राम नियोजन विभाग में चयनित 14 अभ्यर्थी शामिल रहे.
276 अभ्यर्थियों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र: दरअसल, 1 जून को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्यसेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ. जहां नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और वन विभाग के तहत चयनित कुल 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया.
सीएम धामी ने कही ये बात: इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करना केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि जनसेवा के नए दायित्व की शुरुआत है. सालों के परिश्रम, अनुशासन, संघर्ष और धैर्य के बाद युवाओं को यह सफलता प्राप्त हुई है, जो उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और समर्पण का प्रमाण है.
राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष एवं जवाबदेह बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. नकल माफियाओं और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है.
युवाओं को पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी संकल्प का परिणाम है कि प्रदेश में अब तक 33 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर… pic.twitter.com/HKSw6lCiAL— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 1, 2026
सीएम धामी ने कहा कि कि पिछले साढ़े चार सालों में करीब 33 हजार युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जोड़ने का काम किया गया है. कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा के माध्यम से जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे.
व्यवस्था में जब योग्य और कर्मठ युवा आगे आते हैं, तब विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है. तमाम विभागों में चयनित युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्मिक प्रदेश के सुनियोजित विकास में योगदान देंगे.
प्राविधिक शिक्षा विभाग से जुड़े युवा तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देंगे,. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के कार्मिक मातृ एवं बाल कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण कामों का निर्वहन करेंगे और वन विभाग में चयनित युवा राज्य की वन संपदा एवं जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत-2047 के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है. राज्य सरकार भी विकसित उत्तराखंड के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधारभूत संरचना का तेजी से विकास हो रहा है, निवेश बढ़ रहा है तथा युवाओं के लिए नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि राज्य सरकार ऐसी कार्यसंस्कृति को बढ़ावा दे रही है, जहां घोषणा से ज्यादा डिलीवरी, वादों से ज्यादा परिणाम और राजनीति से ज्यादा विकास को महत्व दिया जाता है. उन्होंने विश्वास जताया कि सभी नवचयनित युवा अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करते हुए उत्तराखंड के विकास और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे.
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