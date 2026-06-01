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उत्तराखंड के तमाम विभागों में चयनित 276 अभ्यर्थियों को सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र, नौकरी पाकर हुए खुश

राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष एवं जवाबदेह बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. नकल माफियाओं और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है.

सीएम धामी ने कही ये बात: इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करना केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि जनसेवा के नए दायित्व की शुरुआत है. सालों के परिश्रम, अनुशासन, संघर्ष और धैर्य के बाद युवाओं को यह सफलता प्राप्त हुई है, जो उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और समर्पण का प्रमाण है.

276 अभ्यर्थियों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र: दरअसल, 1 जून को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्यसेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ. जहां नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और वन विभाग के तहत चयनित कुल 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया.

देहरादून: उत्तराखंड में तमाम विभागों में चयनित 276 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपा. जिसमें वन विभाग के 109, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 88, प्राविधिक शिक्षा विभाग के 65 एवं नगर और ग्राम नियोजन विभाग में चयनित 14 अभ्यर्थी शामिल रहे.

सीएम धामी ने कहा कि कि पिछले साढ़े चार सालों में करीब 33 हजार युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जोड़ने का काम किया गया है. कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा के माध्यम से जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे.

व्यवस्था में जब योग्य और कर्मठ युवा आगे आते हैं, तब विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है. तमाम विभागों में चयनित युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्मिक प्रदेश के सुनियोजित विकास में योगदान देंगे.

प्राविधिक शिक्षा विभाग से जुड़े युवा तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देंगे,. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के कार्मिक मातृ एवं बाल कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण कामों का निर्वहन करेंगे और वन विभाग में चयनित युवा राज्य की वन संपदा एवं जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

नियुक्ति पत्र पाकर खुश हुईं महिला अभ्यर्थी (फोटो सोर्स- Information Department)

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत-2047 के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है. राज्य सरकार भी विकसित उत्तराखंड के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधारभूत संरचना का तेजी से विकास हो रहा है, निवेश बढ़ रहा है तथा युवाओं के लिए नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि राज्य सरकार ऐसी कार्यसंस्कृति को बढ़ावा दे रही है, जहां घोषणा से ज्यादा डिलीवरी, वादों से ज्यादा परिणाम और राजनीति से ज्यादा विकास को महत्व दिया जाता है. उन्होंने विश्वास जताया कि सभी नवचयनित युवा अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करते हुए उत्तराखंड के विकास और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

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