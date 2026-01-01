ETV Bharat / state

उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुईं 100 नई बसें, सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ

नई बसों को फ्लैग ऑफ करते सीएम धामी ( फोटो सोर्स- X@DIPR_UK )