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जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतों पर सीएम धामी ने जताई नाराजगी, एक हफ्ते में करना होगा निस्तारण

सीएम धामी ने निर्देश दिए कि हर सोमवार को जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मंडल स्तर पर दोनों मंडलायुक्त और शासन स्तर पर सभी सचिव समाधान दिवस के माध्यम से जन समस्याओं की नियमित सुनवाई एवं समाधान करें. उन्होंने कहा कि समाधान दिवस को प्रभावी जनसेवा के मंच के रूप में विकसित किया जाए और इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए.

उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का निर्धारित समयावधि में समाधान नहीं हो पा रहा है, उनकी नियमित समीक्षा विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी स्तर पर की जाए. स्पेशल क्लोज, डिमांड, सुझाव समेत अन्य श्रेणियों में परिवर्तित की गई शिकायतों का भी गंभीरता से परीक्षण किया जाए. ताकि, किसी भी वास्तविक शिकायत का निस्तारण प्रभावित न हो.

शिकायतों का निस्तारण न करने पर कारण बताओ नोटिस होगा जारी: इसके साथ ही सीएम धामी ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर मिले शिकायतों के निस्तारण में जिन अधिकारियों की कार्रवाई शून्य फीसदी है, उन्हें संबंधित विभागाध्यक्ष तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करें. अगर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए.

जल जीवन मिशन में शिकायतों पर चढ़ा सीएम धामी का पारा: सीएम धामी ने पेयजल विभाग एवं जल जीवन मिशन से संबंधित ज्यादा संख्या में मिली शिकायतों पर नाराजगी जताई. साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक हफ्ते के भीतर सभी लंबित शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. साथ ही सख्त निर्देश दिए कि समय पर जन शिकायतों का निस्तारण न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर मिले प्रत्येक जन शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. साथ ही कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है. ऐसे में शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी और जवाबदेही हर स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी.

उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को पूर्व में निर्देश दिए गए थे कि वे अपने सेवाकाल की शुरुआत वाले क्षेत्रों में जनसुविधाओं के दृष्टिगत नवाचार करें. उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे सभी नवाचारों की विस्तृत सूची 50 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं. साथ ही निर्देश दिए कि कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के बाद पहले महीने से ही पेंशन मिलनी चाहिए.

काम में देरी नहीं की जाएगी स्वीकार: सीएम धामी ने कहा कि इस काम में किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी. सचिव आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुचारु बनाने के निर्देश दिए.

भूमि संबंधी विवादों का करें समाधान: उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. भूमि संबंधी विवादों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और अनावश्यक रूप से लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण करें.

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 में शिकायतों की स्थिति (फोटो- ETV Bharat GFX)

सीएम हेल्पलाइन 1905 में शिकायतों की स्थिति: वहीं, समीक्षा बैठक में सचिव डॉ. पंकज पांडेय ने अवगत कराया कि 18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026 तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर कुल 67,843 शिकायतें प्राप्त हुईं. इनमें 20,461 शिकायतों का पूर्ण निस्तारण, 31,363 का आंशिक निस्तारण, 7,404 शिकायतें प्रक्रियाधीन, 4,061 शिकायतें लंबित और 3,738 शिकायतें स्पेशल क्लोज श्रेणी में हैं. इस अवधि में स्पेशल क्लोज की दर घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है, जो पूर्व अवधि की तुलना में सुधार को दर्शा रही है.

बैठक में ये भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है. जबकि, प्रमुख विभागों में शिकायतों के औसत निस्तारण समय में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है. साथ ही शिकायतों के समाधान के उपरांत शिकायतकर्ताओं से फीडबैक हासिल करने एवं विभागवार मॉनिटरिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है.

सभी सचिवों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की अगली समीक्षा बैठक से पूर्व अपने-अपने स्तर पर व्यापक समीक्षा कर लें. उन्होंने कहा कि अगली बैठक में केवल शिकायतों की संख्या नहीं, बल्कि शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि और विभागीय उत्तरदायित्व के आधार पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी.

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