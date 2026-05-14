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उत्तराखंड में 307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र, इन विभागों में देंगे सेवाएं

सीएम धामी ने 307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र ( फोटो सोर्स- Information Department )