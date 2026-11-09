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उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की 13 अहम घोषणाएं, इनकी हुई बल्ले-बल्ले

गैरसैंण में सीएम पुष्कर धामी ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

गैरसैंण: उत्तराखंड राज्य आज 27वें साल में प्रवेश कर गया है. इस मौके पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भव्य राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें सीएम धामी ने शिरकत प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी. साथ ही 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की. जिसके तहत आंगनबाड़ी, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि शामिल है.

शहीदों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन परिसर भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया. साथ ही देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई.