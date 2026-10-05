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'आंगन का मिलन' कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, 9 आंगनबाड़ी और 2 आशा वर्करों को किया सम्मानित

'आंगन का मिलन' कार्यक्रम में सीएम धामी ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

9 आंगनबाड़ी और 2 आशा वर्करों को किया सम्मानित: इस दौरान सीएम धामी ने गोद भराई रस्म में प्रतिभाग कर गर्भवती महिलाओं को आशीर्वाद दिया. साथ ही 10 गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार सामग्री की किट वितरित की. उन्होंने 10 लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट भी दिए. इसके अलावा उन्होंने 5 छोटे बच्चों का अपने हाथों से अन्नप्राशन संस्कार कराया. इस अवसर पर उन्होंने 9 आंगनबाड़ी और 2 आशा वर्करों को सम्मानित भी किया.

मातृशक्ति और नौनिहालों के बीच सीएम धामी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

सीएम धामी ने आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से मातृ एवं शिशु पोषण से जुड़ी गतिविधियों में सहभागिता की. कार्यक्रम के दौरान स्थानीय महिलाओं और जनजातीय समाज के लोगों में उत्साह देखने को मिला. सीएम धामी ने सरकार की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, नौनिहालों, धात्री महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी.

बच्चों के बीच सीएम धामी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"सरकार प्रदेश की मात्र शक्ति एवं नौनिहालों के उत्तम स्वास्थ्य एवं पोषक आहार समेत सुरक्षित मातृत्व के लिए लगातार काम कर रही है. गर्भवती महिलाओं के लिए आपदा स्थिति में हेली एंबुलेंस की सुविधा में भी दी गई है. ताकि, गर्भवतियों को समय पर मेडिकल सुविधा मिल सके."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

सीएम धामी ने गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में टेका मत्था, झाड़ू भी लगाई: वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब में मत्था टेककर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की अरदास की. जिसके बाद मुख्यमंत्री खुद हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान में जुट गए. गुरुद्वारा परिसर में स्वच्छता अभियान के दौरान सीएम धामी ने श्रमदान कर साफ-सफाई की.

गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में सफाई करते सीएम धामी (फोटो सोर्स- X@pushkardhami)

उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि, 'धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के साथ-साथ अपने आस-पास के परिवेश को स्वच्छ रखना हम सभी का सामूहिक दायित्व है. इस मौके पर गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब कमेटी ने मुख्यमंत्री धामी को सरोपा और स्मृति चिह्न भी भेंट किया.

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