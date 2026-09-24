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मुख्यमंत्री का जनता दर्शन: गोरखनाथ में सीएम योगी ने सुनी पब्लिक की पुकार, समस्या के निदान का दिलाया भरोसा

मुख्यमंत्री के जनता दरबार में फरियादियों से बोले सीएम आदित्यनाथ - घबराइए मत, सबकी समस्या का समाधान होगा.

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फरियादियों से बोले सीएम - घबराइए मत, सबकी समस्या का होगा समाधान. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 11:50 AM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की सेवा को सर्वोपरि रखते हुए गुरुवार सुबह बारिश होने के बावजूद ‘जनता दर्शन’ में भाग लिया. दूरदराज़ से आए फरियादियों से उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं.

समस्या लेकर आए लोगों को मुख्यमंत्री ने समस्या समाधान का भरोसा दिया. इस अवसर पर जमीन कब्जा की शिकायतों पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन कब्जामुक्त कराने के साथ जबरन कब्जा करने वालों को कड़ा कानूनी सबक सिखाया जाए.

फरियादियों से बोले सीएम - घबराइए मत, सबकी समस्या का होगा समाधान

बारिश के चलते मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोगों की सुविधा के लिए गुरुवार सुबह जनता दर्शन का आयोजन गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में किया गया.

गोरखनाथ में सीएम योगी ने सुनी पब्लिक की पुकार. (ETV Bharat)

इस दौरान सीएम योगी ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने का निर्देश दिया. कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक पहुंच कर मुख्यमंत्री ने उनकी पीड़ा जानीं और आश्वस्त किया कि सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और तत्परता से उसका समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण कराएं.

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मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में आई जनता. (ईटीवी भारत)

इस दौरान कुछ महिलाओं ने उनकी जमीन जबरन कब्जा कर लिए जाने की शिकायत की. इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी दबंग ने किसी गरीब की जमीन हड़पी है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए. जमीन अवैध या जबरन कब्जे से मुक्त होनी चाहिए.

हर बार की तरह गुरुवार को भी जनता दर्शन में कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे. ऐसे मामलों में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी.

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