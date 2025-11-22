मुख्यमंत्री के निर्देश पर बोकारो डीसी ने दिया जांच का आदेश, प्रिंसिपल पर छात्रों ने लगाए कई आरोप
बोकारो में प्रिंसिपल के खिलाफ मुख्यमंत्री को लिखे पत्र पर डीसी से जांच कर कार्यवाई करने का निर्देश दिया है.
Published : November 22, 2025 at 7:16 PM IST
बोकारो: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए बोकारो उपायुक्त को अंगवाली उच्च विद्यालय, पेटरवार में जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
स्कूल की शिक्षिका सह प्रभारी प्रधानाचार्य निभा आइंद पर सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे वसूले जाते हैं. स्कूल का कोई भी सामान टूटने पर सभी छात्रों से जुर्माना वसूला जाता है. इसके अलावा, क्लास में पढ़ाते समय शिक्षिका छात्र-छात्राओं के बीच अपशब्द, गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं.
मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र
इस पूरे मामले की शिकायत छात्रों, उनके अभिभावकों और स्थानीय मुखिया ने मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर की थी. मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बोकारो उपायुक्त को तत्काल जांच के निर्देश दिए. उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच कर रिपोर्ट मांगी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहारा फिलहाल जमशेदपुर में हैं. उन्होंने कहा कि बोकारो लौटते ही इस मामले की जांच शुरू करेंगे.
अभिभावकों को जेल भेजने की धमकी का आरोप
छात्रों ने बताया कि जैसे ही प्रभारी प्रधानाचार्य को शिकायत की जानकारी हुई, वे घर-घर जाकर अभिभावकों को धमकाने लगीं. बच्चों का भविष्य खराब करने, उनके माता-पिता को जेल भिजवाने और रजिस्ट्रेशन व नंबर काट देने की धमकी दी जा रही है.
अलमारी टूटने पर सभी से 30-30 रुपये वसूले, नई अलमारी नहीं खरीदी
स्कूल में लगभग ढाई सौ छात्र-छात्राएं हैं. छात्राओं ने बताया कि एक अलमारी टूट जाने पर सभी से 30-30 रुपये जुर्माना वसूला गया, लेकिन नई अलमारी नहीं खरीदी गई. टूटी अलमारी पर सिर्फ टेप चिपकाकर काम चला दिया गया. अभिभावकों ने भी प्रधानाचार्य के इस रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है.
कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र-छात्राएं धरने पर बैठे
प्रधानाचार्य पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज छात्र-छात्राओं ने स्कूल परिसर में ही धरना शुरू कर दिया और नारेबाजी की. वे सुबह 11 बजे से स्कूल की छुट्टी तक धरने पर डटे रहे. छात्रों ने चेतावनी दी है कि सोमवार तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे और फिर से धरने पर बैठेंगे. इस पूरे मामले में प्रभारी प्रधानाचार्य निभा आइंद कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं.
