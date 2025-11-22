ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री के निर्देश पर बोकारो डीसी ने दिया जांच का आदेश, प्रिंसिपल पर छात्रों ने लगाए कई आरोप

बोकारो: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए बोकारो उपायुक्त को अंगवाली उच्च विद्यालय, पेटरवार में जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

स्कूल की शिक्षिका सह प्रभारी प्रधानाचार्य निभा आइंद पर सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे वसूले जाते हैं. स्कूल का कोई भी सामान टूटने पर सभी छात्रों से जुर्माना वसूला जाता है. इसके अलावा, क्लास में पढ़ाते समय शिक्षिका छात्र-छात्राओं के बीच अपशब्द, गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं.

मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र

इस पूरे मामले की शिकायत छात्रों, उनके अभिभावकों और स्थानीय मुखिया ने मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर की थी. मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बोकारो उपायुक्त को तत्काल जांच के निर्देश दिए. उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच कर रिपोर्ट मांगी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहारा फिलहाल जमशेदपुर में हैं. उन्होंने कहा कि बोकारो लौटते ही इस मामले की जांच शुरू करेंगे.

अभिभावकों को जेल भेजने की धमकी का आरोप

छात्रों ने बताया कि जैसे ही प्रभारी प्रधानाचार्य को शिकायत की जानकारी हुई, वे घर-घर जाकर अभिभावकों को धमकाने लगीं. बच्चों का भविष्य खराब करने, उनके माता-पिता को जेल भिजवाने और रजिस्ट्रेशन व नंबर काट देने की धमकी दी जा रही है.