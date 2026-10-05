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भरतपुर: बंध बारैठा बांध का पानी अब सीधे पहुंचेगा घना, सीएम कार्यालय ने दी 18.52 करोड़ की नहर परियोजना को मंजूरी

1250 मीटर लंबी कनेक्टिंग कैनाल तैयार की जाएगी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी घना के लिए पानी की उपलब्धता को लेकर सरकार ने ठोस पहल शुरू की है. घना को बंध बारैठा के पानी से जोड़ने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिल गई है. इसके तहत 18.52 करोड़ रुपए की लागत से 1250 मीटर लंबी कनेक्टिंग कैनाल तैयार की जाएगी. यह कैनाल बंध बारैठा बांध के जल तंत्र को मुख्य कैनाल से जोड़ेगी, जिससे अजान बांध होते हुए पानी घना तक पहुंच सकेगा. वहीं, वन क्षेत्रों में संसाधनों की कमी को लेकर केवलादेव के निदेशक चेतन कुमार बी वी ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के समक्ष मानव संसाधन समेत कई मुद्दे रखे. इस पर मुख्य सचिव ने विभाग की जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया है.