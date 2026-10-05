भरतपुर: बंध बारैठा बांध का पानी अब सीधे पहुंचेगा घना, सीएम कार्यालय ने दी 18.52 करोड़ की नहर परियोजना को मंजूरी
निदेशक चेतन कुमार ने बताया-बंध बारैठा का पानी घना पहुंचाने से पहले उसका पारिस्थितिक परीक्षण किया गया, जिसमें इसे इकोलॉजिकल सूटेबल पाया गया.
Published : October 5, 2026 at 6:32 PM IST
भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी घना के लिए पानी की उपलब्धता को लेकर सरकार ने ठोस पहल शुरू की है. घना को बंध बारैठा के पानी से जोड़ने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिल गई है. इसके तहत 18.52 करोड़ रुपए की लागत से 1250 मीटर लंबी कनेक्टिंग कैनाल तैयार की जाएगी. यह कैनाल बंध बारैठा बांध के जल तंत्र को मुख्य कैनाल से जोड़ेगी, जिससे अजान बांध होते हुए पानी घना तक पहुंच सकेगा. वहीं, वन क्षेत्रों में संसाधनों की कमी को लेकर केवलादेव के निदेशक चेतन कुमार बी वी ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के समक्ष मानव संसाधन समेत कई मुद्दे रखे. इस पर मुख्य सचिव ने विभाग की जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया है.
बंध बारैठा से खुलेगा घना तक पानी का नया रास्ता: जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता बने सिंह ने बताया-घना को पानी उपलब्ध कराने के लिए तैयार प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिल चुकी है. बंध बारैठा से मुख्य कैनाल को जोड़ने के लिए 1250 मीटर लंबी कनेक्टिंग कैनाल बनाई जाएगी. इसके लिए निविदा जारी कर दी गई है.परियोजना की अनुमानित लागत 18.52 करोड़ रुपए है. कैनाल निर्माण के लिए करीब 2.50 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की जाएगी.इस परियोजना का उद्देश्य बंध बारैठा के पानी को निर्धारित जल मार्ग से अजान बांध होते हुए घना तक पहुंचाना है. भविष्य में जब बंध बारैठा बांध के गेट खोले जाएंगे तो इस कनेक्टिंग कैनाल के जरिए पानी मुख्य जल तंत्र में आएगा और अजान बांध होते हुए घना तक पहुंच सकेगा.
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दो अहम रेगुलेटर बनेंगे, पानी का प्रवाह होगा नियंत्रित: एसई बने सिंह ने बताया कि परियोजना में केवल कैनाल निर्माण ही नहीं, बल्कि पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए दो महत्वपूर्ण संरचनाएं भी तैयार की जाएंगी. कुकुंद नदी पर क्रॉस रेगुलेटर बनाया जाएगा. गंभीर नदी पर हेड रेगुलेटर तैयार होगा.इसका उद्देश्य पानी को निर्धारित दिशा में बनाए रखना है, ताकि गंभीर नदी की ओर पानी वापस न जाए और बंध बारैठा से छोड़ा गया पानी अजान बांध के रास्ते घना तक पहुंच सके. इस तरह पूरी व्यवस्था तैयार होने के बाद बंध बारैठा और घना के बीच एक स्थायी जल कनेक्टिविटी विकसित हो जाएगी.
पांचना पर निर्भरता होगी कम: निदेशक चेतन कुमार ने बताया कि घना के लिए इस परियोजना का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसके बाद केवलादेव को पानी उपलब्ध कराने के लिए पांचना बांध पर निर्भरता काफी हद तक कम हो सकेगी. अभी घना के लिए पांचना बांध से नियमित पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसे में वहां से पानी छोड़ने और उपलब्धता की स्थिति घना की जल व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण रहती है.
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पक्षियों के लिए भी अनुकूल मिला बंध बारैठा का पानी: निदेशक चेतन कुमार ने बताया-बंध बारैठा का पानी घना पहुंचाने से पहले उसका पारिस्थितिक परीक्षण किया गया, जिसमें इसे इकोलॉजिकल सूटेबल पाया गया. पानी में जलीय वनस्पति और मछलियों की मौजूदगी मिली है, जो घना के पारिस्थितिकी तंत्र और पक्षियों के लिए भोजन व अनुकूल आवास उपलब्ध कराने में अहम हैं.
198 वर्ग किमी वन क्षेत्र, लेकिन सिर्फ तीन वनकर्मी: निदेशक चेतन कुमार ने बताया-घना से जुड़े वन क्षेत्रों में मानव संसाधन की कमी का मुद्दा भी मुख्य सचिव के समक्ष उठाया गया है. निदेशक चेतन कुमार बी वी के अनुसार बंध बारैठा वन क्षेत्र में करौली के वन क्षेत्र को जोड़ने के बाद इसका विस्तार करीब 198 वर्ग किलोमीटर हो गया है. इतने बड़े क्षेत्र की निगरानी के लिए वर्तमान में केवल तीन वनकर्मी उपलब्ध हैं, जबकि जरूरत करीब 15 वनकर्मियों की है. वन्यजीवों की निगरानी, अवैध गतिविधियों पर नजर और वन संरक्षण जैसे कार्यों के लिहाज से यह संख्या काफी कम है.
सीएस के सामने रखा गया पूरा मुद्दा: निदेशक चेतन कुमार बी वी ने बताया कि घना और वन क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दे मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के समक्ष रखे गए हैं. इनमें बंध बारैठा वन क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी और अन्य आवश्यक संसाधनों का मुद्दा प्रमुख है. मुख्य सचिव ने वन विभाग की जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया है. ऐसे में अब वन क्षेत्र में मानव संसाधन बढ़ाने और संरक्षण व्यवस्था मजबूत करने की उम्मीद जगी है.
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