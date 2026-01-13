ETV Bharat / state

CM नीतीश की समृद्धि यात्रा, पहले चरण का कार्यक्रम घोषित, 8 दिनों का रूट मैप जान लीजिए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से 'समृद्धि यात्रा' शुरू करेंगे. पहले चरण में 8 दिनों में उत्तर बिहार के 9 जिले का दौरा करेंगे. पढ़ें-

Nitish Kumar Samriddhi Yatra
CM नीतीश की समृद्धि यात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 13, 2026 at 11:11 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने और लगातार दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार अब राज्य के विकास को नई गति देने के लिए 'समृद्धि यात्रा' पर निकलने जा रहे हैं. यह उनकी 16वीं राज्यव्यापी यात्रा होगी, जिसका पहला चरण 16 जनवरी 2026 से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा. मुख्यमंत्री इस दौरान उत्तर बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे और विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे.

पहले चरण में 9 जिलों का दौरा: समृद्धि यात्रा का शुभारंभ 16 जनवरी को पश्चिमी चंपारण जिले से होगा। उसके बाद 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण, 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर (दोनों जिलों में एक ही दिन), 20 जनवरी को गोपालगंज, 21 जनवरी को सिवान, 22 जनवरी को सारण, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर और अंतिम दिन 24 जनवरी को वैशाली जिले में मुख्यमंत्री की यात्रा निर्धारित है. रविवार को छोड़कर लगातार 8 दिनों की यह यात्रा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच रहकर योजनाओं की प्रगति देखेंगे.

NITISH KUMAR SAMRIDDHI YATRA
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

चार प्रमुख कार्यक्रमों पर फोकस: यात्रा के दौरान चार तरह के मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें सात निश्चय योजनाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण, नई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ, जनसंवाद कार्यक्रम तथा जिला स्तरीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक शामिल हैं. मुख्यमंत्री इन कार्यक्रमों के माध्यम से विकास कार्यों की गति, गुणवत्ता और जनता तक पहुंच का आकलन करेंगे तथा सीधे लोगों से संवाद स्थापित करेंगे.

Nitish Kumar Samriddhi Yatra
समृद्धि यात्रा रूट मैप (ETV Bharat)

प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर: यात्रा को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने शेड्यूल के साथ सभी जिलाधिकारियों और एसपी को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. प्रत्येक जिले में विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित रहेंगे, जबकि समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहेंगे.

एनडीए और जदयू नेता भी जुटे: सरकार के स्तर पर पूरी ताकत लगाई जा रही है, वहीं जदयू और एनडीए के घटक दलों के नेता भी इस यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं. चुनावी जीत के बाद यह यात्रा मुख्यमंत्री की विकास यात्रा को और मजबूत करने का माध्यम बनेगी, जिससे राज्य में संकल्प से सिद्धि की दिशा में नया अध्याय जुड़ेगा.

राज्यव्यापी विकास का संदेश: यह यात्रा बिहार के सभी जिलों को कवर करने वाली श्रृंखला का पहला चरण है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण राज्य में समृद्धि और विकास सुनिश्चित करना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह पहल पिछले यात्राओं जैसे प्रगति यात्रा की निरंतरता है, जो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने और बिहार को विकसित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

जनता से सीधा जुड़ाव, विकास की नई गति: समृद्धि यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री न केवल योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे, बल्कि आम जनता की समस्याओं को सुनकर तत्काल समाधान की दिशा में कदम उठाएंगे. यह प्रयास बिहार में अच्छे शासन और जन-केंद्रित विकास की मिसाल पेश करेगा.

