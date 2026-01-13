ETV Bharat / state

CM नीतीश की समृद्धि यात्रा, पहले चरण का कार्यक्रम घोषित, 8 दिनों का रूट मैप जान लीजिए

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने और लगातार दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार अब राज्य के विकास को नई गति देने के लिए 'समृद्धि यात्रा' पर निकलने जा रहे हैं. यह उनकी 16वीं राज्यव्यापी यात्रा होगी, जिसका पहला चरण 16 जनवरी 2026 से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा. मुख्यमंत्री इस दौरान उत्तर बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे और विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे.

पहले चरण में 9 जिलों का दौरा: समृद्धि यात्रा का शुभारंभ 16 जनवरी को पश्चिमी चंपारण जिले से होगा। उसके बाद 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण, 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर (दोनों जिलों में एक ही दिन), 20 जनवरी को गोपालगंज, 21 जनवरी को सिवान, 22 जनवरी को सारण, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर और अंतिम दिन 24 जनवरी को वैशाली जिले में मुख्यमंत्री की यात्रा निर्धारित है. रविवार को छोड़कर लगातार 8 दिनों की यह यात्रा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच रहकर योजनाओं की प्रगति देखेंगे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

चार प्रमुख कार्यक्रमों पर फोकस: यात्रा के दौरान चार तरह के मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें सात निश्चय योजनाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण, नई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ, जनसंवाद कार्यक्रम तथा जिला स्तरीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक शामिल हैं. मुख्यमंत्री इन कार्यक्रमों के माध्यम से विकास कार्यों की गति, गुणवत्ता और जनता तक पहुंच का आकलन करेंगे तथा सीधे लोगों से संवाद स्थापित करेंगे.

समृद्धि यात्रा रूट मैप (ETV Bharat)

प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर: यात्रा को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने शेड्यूल के साथ सभी जिलाधिकारियों और एसपी को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. प्रत्येक जिले में विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित रहेंगे, जबकि समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहेंगे.