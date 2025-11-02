ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री के रोड शो में नहीं शामिल होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

प्रधानमंत्री बिहार में दो जनसभाओं को संबोधित और शाम को पटना में भव्य रोड शो का कार्यक्रम, सीएम व्यस्तता के कारण नहीं हो सकेंगे शामिल.

प्रधानमंत्री के रोड शो में नहीं शामिल होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
प्रधानमंत्री के रोड शो में नहीं शामिल होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 2, 2025 at 1:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 नवंबर को पटना में एक बार फिर से रोड शो करने जा रहे है लेकिन प्रधानमंत्री के रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहेंगे.आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर को दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे. इसके बाद शाम को पटना में भव्य रोड शो होगा.

6 नवंबर को पटना जिले के सभी सीटों पर वोटिंग : 6 नवंबर को पटना जिले के सभी विधानसभा में वोट डाले जाने हैं. पटना जिले में 14 विधानसभा की सीटें हैं और उस पर एनडीए की नजर है. प्रधानमंत्री इससे पहले भी सिंदूर ऑपरेशन के बाद पटना में रोड शो किया था कुछ ही महीने के अंतराल पर ये दूसरा रोड शो है .

लगातार दूसरा रोड शो में सीएम नीतीश नहीं रहेंगे मौजूद :बिहार विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है. आज प्रधानमंत्री दो-आरा और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को करीब साढ़े पांच बजे पटना में भव्य रोड शो करेंगे.इससे पहले सिंदूर ऑपरेशन के बाद जब प्रधानमंत्री ने पटना में रोड शो किया था तो उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे. अब लगातार दूसरा रोड शो है जिसमें नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज बिहार में कई कार्यक्रम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज बिहार में कई कार्यक्रम (ETV Bharat)

नीतीश कुमार आज कई चुनावी सभा में ले रहे भाग : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कई चुनावी सभा में भाग लेंगे. मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार अभियान को देख रहे जदयू एमएलसी संजय गांधी के अनुसार मुख्यमंत्री आज कई चुनावी सभा करेंगे. तारापुर, साहेब कमाल, महेशी सहरसा और उसके बाद मधेपुरा के आलमनगर में जनसभा होगी और फिर रात में मधेपुरा में ही मुख्यमंत्री विश्राम करेंगे .

नीतीश कुमार आज कई चुनावी सभा में ले रहे भाग
नीतीश कुमार आज कई चुनावी सभा में ले रहे भाग (ETV Bharat)

शाम 5 बजे से शुरू होगा पीएम का रोड शो : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो रविवार शाम 5 बजे से शुरू होगा. यह यात्रा पटना के दिल कहे जाने वाले दिनकर गोलंबर से शुरू होकर नाला रोड, बारी पथ, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान स्थित उद्योग भवन तक जाएगी. पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और सड़कों को आमजनों के लिए दोपहर दो बजे से शाम सात बजे तक बंद कर दिया गया है.

2020 चुनाव में 14 में से 5 सीटों पर एनडीए की हुई थी जीत : 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए को पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों में से केवल पांच पर जीत मिली थी. बीजेपी ने इस बार कई प्रयोग किये हैं. कई उम्मीदवारों को बदला है. 2024 लोकसभा चुनाव में भी पाटलिपुत्र सीट बीजेपी के हाथ से निकल गयी थी इसलिए इस बार बीजेपी के तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है .

लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश रहे थे रोड शो में शामिल: प्रधानमंत्री के रोड शो के माध्यम से न केवल पटना जिले बल्कि पटना जिले के आसपास जिलों पर भी बीजेपी और एनडीए के तरफ से बीजेपी लोगों को पीएम के नाम पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है.बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान 12 मई को पटना रोड शो में नीतीश पीएम मोदी के साथ थे, लेकिन इस बार वह अलग चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त हैं.

ये भी पढ़ें :

मुख्यमंत्री नीतीश ने चुनाव से पहले जारी किया 3 मिनट 53 सेकेंड का वीडियो, जनता से की ये अपील

रोहतास में ताबड़तोड़ फायरिंग, अपराधियों ने 24 घंटे के अंदर 3 को मारी गोली

TAGGED:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
PM MODI ROAD SHOW IN PATNA
CM NITISH NOT IN PM ROAD SHOW
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.