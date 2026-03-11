आज समृद्धि यात्रा पर अररिया और किशनगंज पहुंचेंगे CM नीतीश कुमार, 721 करोड़ की देंगे सौगात
सीएम नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा पर अररिया और किशनगंज पहुंचेंगे. इस दौरान 721 करोड़ की सौगात देंगे.
Published : March 11, 2026 at 9:51 AM IST
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को समृद्धि यात्रा के तहत अररिया और किशनगंज जिले की यात्रा करेंगे. दोनों जिलों में 721 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. मुख्यमंत्री दोनों जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और जन संवाद भी करेंगे.
दोनों जिलों को करोड़ों का तोहफा: मुख्यमंत्री पहले अररिया जिले में समृद्धि यात्रा करेंगे. 331 करोड़ की लागत से 6 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे. 157 करोड़ की लागत से 60 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे. 58 करोड़ की लागत से दो योजनाओं का कार्य शुरू भी करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री किशनगंज में 133 करोड़ की लागत से 73 योजनाओं का शिलान्यास और 102 करोड़ की लागत से 49 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे.
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर-कमलों द्वारा अररिया जिला में ₹331 करोड़ की लागत से 6 योजनाओं का शिलान्यास, ₹157 करोड़ की लागत से 60 योजनाओं का उद्घाटन एवं ₹58 करोड़ की लागत से 2 योजनाओं का कार्यारम्भ तथा जिलांतर्गत क्रियान्वित विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की… pic.twitter.com/TPBWyS6LoR— IPRD Bihar (@IPRDBihar) March 10, 2026
10 मार्च से तीसरे चरण की यात्रा: 10 मार्च से मुख्यमंत्री ने तीसरे चरण की यात्रा की शुरुआत की है. मधेपुरा से ही दोनों जिले की यात्रा करेंगे. 13 मार्च तक मुख्यमंत्री मधेपुरा में ही रहेंगे. 13 मार्च की शाम पटना लौटेंगे. तीसरे चरण की यात्रा 14 मार्च तक चलेगी. सीएम प्रत्येक दिन दो जिलों की यात्रा कर रहे हैं. इससे पहले दो चरण में 12 जिलों की यात्रा कर चुके हैं.
जिलाधिकारियों को तैयारी का निर्देश: राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले सभी 38 जिलों की समृद्धि यात्रा जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी है. जो जिले बच गए हैं, वहां के जिलाधिकारी को भी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है. ताकि समय से योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो सके.
दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद: समृद्धि यात्रा में सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और मुख्य सचिव, डीजीपी सहित बिहार सरकार के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.
