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मुख्यमंत्री रहते 'आखिरी' वाल्मीकि नगर दौरे पर भावुक हुईं जीविका दीदी, नीतीश ने जिले को दी करोड़ों की सौगात

सीएम नीतीश कुमार आज वाल्मीकि नगर दौरे पर थे, जहां जीविका दीदी भावुक हो गईं. इस दौरान नीतीश ने बगहा को करोड़ों की सौगात दी.

मुख्यमंत्री नीतीश की वाल्मीकि नगर यात्रा
मुख्यमंत्री नीतीश की वाल्मीकि नगर यात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 5, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
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बगहा : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को भारत-नेपाल सीमा पर स्थित पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर पहुंचे जहां उन्होंने ने प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को पूरा करते हुए पश्चिम चंपारण जिला को बड़ी सौगात दी. सीएम ने बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटन के बढ़ावा को लेकर एक बार फिर अपनी संजीदगी दुहराई, लिहाजा करोड़ों की योजनाओं में दोन नहर पथ समेत लव कुश पार्क का लोकार्पण किया.

सीएम नीतीश ने दी सौगात : पटना से हवाई मार्ग के जरिए सीएम नीतीश पर्यटन नगरी वाल्मीकिनगर हवाई अड्डा पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. हवाई अड्डा से मुख्यमंत्री सीधे गंडक बराज स्थित दो नहर शाखा सेवा सड़क के पुनर्स्थापना कार्यस्थल का निरीक्षण किया, बाद में सीएम अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक वे लव कुश पार्क पहुंचे, जहां जीविका दीदी समूह कि महिलाओं से मुलाक़ात कर उनका हाल जाना.

सीएम नीतीश ने दी सौगात
सीएम नीतीश ने दी सौगात (ETV Bharat)

जंगल सफारी वाहन को दिखाई हरी झंडी : लव कुश पार्क से सीएम कार्यक्रम स्थल वाल्मीकि सभागार पहुंचे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने VTR के डिवीजन 2 स्थित एक पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया. वहीं, गिद्ध संरक्षण केंद्र गोंनौली और चिउटाहां का भी उद्घाटन सीएम के हाथों किया गया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जंगल सफारी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

"सीएम के रूप में यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आखिरी वाल्मीकि नगर यात्रा हो सकती है. लेकिन सीएम नीतीश ने जाते-जाते भी वाल्मीकि नगर को करोड़ों की सौगात देकर गए हैं. ये उनका बगहा के प्रति लगाव है. उम्मीद है कि इससे इलाके में पर्यटन बढ़ेगा."- रिंकू सिंह, पूर्व जेडीयू विधायक

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वाल्मीकि नगर दौरे पर सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)

टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा : उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के इस यात्रा से इको टूरिज्म के बढ़ावा को लेकर जो सौगात मिले हैं, उससे आने वाले दिनों में पर्यटन को पंख लगेगा. बता दें की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सारी यात्राओं की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिला के इसी धरती से किए हैं, जिसमें प्रगति यात्रा में किए गए घोषणाओं को पूरा किया जा रहा है.

14 अप्रैल को सीएम दे सकते हैं इस्तीफा : इसबार सीएम के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद अटकलें तेज हैं कि वें 14 अप्रैल तक बिहार के मुख्यमंत्री पद को त्याग सकते हैं. इसी बीच राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है. जब जेडीयू की ओर से निशांत कुमार को नीतीश के बाद बिहार के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है. इतना ही नहीं जेडीयू कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम के बेटे निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनने तक की मांग कर दी गई है.

भावुक हुईं जीविका दीदी : हालांकि पूर्व जेडीयू विधायक रिंकू सिंह ने भी यह मांग दुहराई है, लेकिन कहा जा रहा है कि फैसला निशांत कुमार लेना है कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं. वहीं जीविका दीदी समूह कि महिलाएं भावुक होकर सीएम के इस यात्रा को बतौर मुख्यमंत्री आखिरी यात्रा होने पर दुःख जताते हुए कहा कि उनके साथ कार्य यादगार रहा. नीतीश भैया ने बहन की उपाधि देकर सम्मान दिया. अब चाहे जो कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बने वह भी महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान की बात करे ऐसा सीएम चाहिए.

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