हाथ में राइफल और निशांत का फाइनल टारगेट लॉक.. चर्चा में कल्याण बिगहा शूटिंग रेंज की तस्वीरें

कल्याण बिगहा शूटिंग रेंज : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 मई 2011 को कल्याण बिगहा शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया था. यह शूटिंग रेंज आसपास के खिलाड़ियों के साथ बिहार के लिए काफी अहमियत रखता है. कल्याण बिगहा के इस शूटिंग रेंज में निशांत का आना बताता है कि पिता नीतीश कुमार के बाद इसका ख्याल निशांत कुमार भी रखेंगे.

व्यवस्थाओं का लिया जायजा : शूटिंग रेंज पहुंचकर निशांत कुमार ने वहां की व्यवस्थाओं और सुविधाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने राइफल से टारगेट प्रैक्टिस करते हुए कई राउंड फायर किए और रेंज की तकनीकी व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली. इस दौरान उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और जदयू के कार्यकर्ता भी मौजूद थे.

निशांत का टारगेट लॉक : सक्रिय सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे थे. जहां उन्होंने अपने सियासी टारगेट को भी लॉक कर दिया है और उसी रास्ते पर चलने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया है. पिता के किए गए काम को आगे बढ़ाने की बात उसी का ईशारा है.

पैतृक गांव कल्याण बिगहा में ऐतिहासिक स्वागत : जनता दल (यूनाइटेड) की सक्रिय सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत कुमार पहली बार अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे थे. गांव पहुंचने पर उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया. पूरे गांव में बैनर और पोस्टर लगाए गए थे और समर्थकों की भारी भीड़ अपने नेता की एक झलक पाने के लिए जुटी थी.

देवी स्थान मंदिर में की पूजा : गांव पहुंचते ही निशांत कुमार ने देवी स्थान मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके बाद स्मृति वाटिका पहुंचकर उन्होंने अपनी स्वर्गीय माता मंजू सिन्हा, दादा कविराज रामलखन सिंह और दादी परमेश्वरी देवी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की.

कल्याण बिगहा में लोगों से मिलते निशांत (ETV Bharat)

ग्रामीणों से मुलाकात : अपने पैतृक आवास पर निशांत कुमार ने गांव के बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों से आत्मीयता के साथ मुलाकात की. उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया और कहा कि पिता के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है.

'पिता के काम को आगे बढ़ाऊंगा' : पत्रकारों से बातचीत में निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने बिहार में पिछले 20 वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं, उन्हें आगे बढ़ाना ही उनका लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि वे भी जनता की सेवा कर बिहार के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे.

"मेरे पिता ने पिछले 20 साल में जो भी विकास कार्य किए हैं उसे आगे बढ़ाना है और जिस काम की उन्होंने घोषणा की है और वह अधूरे हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगा. जनता की सेवा कर बिहार के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करूंगा."- निशांत कुमार, नेता, जेडीयू

'भावी मुख्यमंत्री' के नारों से गूंजा गांव : कार्यक्रम के दौरान समर्थकों का उत्साह चरम पर रहा. इस मौके पर इस्लामपुर के विधायक राकेश रंजन और विधायक चेतन आनंद समेत सैकड़ों जद(यू) कार्यकर्ता मौजूद थे. समर्थक लगातार 'निशांत कुमार जिंदाबाद' और 'निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनें' के नारे लगाते रहे. इस पूरे दौरे के दौरान गांव और आसपास के इलाकों में खासा उत्साह देखने को मिला और ग्रामीणों ने अपने गांव के बेटे के राजनीतिक सफर की शुरुआत पर खुशी जताई.

