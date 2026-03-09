ETV Bharat / state

निशांत की पॉलिटिकल पारी का पहला दिन: मां का लिया आशीर्वाद, पटना साहिब में टेका माथा फिर किया ये एलान

सीएम नीतीश के बेटे की जेडीयू में एंट्री के बाद पहले दिन की शुरुआत उन्होंने अपने मां का आशीर्वाद लेकर शुरू की. पढ़ें पूरी खबर-

निशांत की पॉलिटिकल पारी का फर्स्ट डे
निशांत की पॉलिटिकल पारी का फर्स्ट डे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 9, 2026 at 8:40 PM IST

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार एक्टिव मोड पर दिख रहे हैं. रविवार को उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली, उसके बाद आज निशांत पटना के विभिन्न स्थानों पर दिखाई दिए. रविवार को ही वो महावीर मंदिर गए. तो मंगलवार को अपनी दिवंगत मां के नाम पर बने पार्क में माल्यार्पण करने पहुंच गए. वहीं कुछ समय बाद गुरुद्वारा भी जाकर मत्था टेका.

निशांत की पॉलिटिकल पारी का फर्स्ट डे : पॉलीटिकल पारी शुरू करने के बाद पहले दिन निशांत कुमार अपनी मां के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे. पटना के कंकड़बाग में उनकी मां स्वर्गीय मंजू सिंहा के नाम पर पार्क बना हुआ है, जहां उनकी आदमकद प्रतिमा लगी हुई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र अपनी मां के नाम पर बने पार्क में जा कर भावुक हो गए. निशांत कुमार ने अपनी मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, अपनी दिवंगत मां का आशीर्वाद लिया.

देखें वीडियो- (ETV Bharat)

"मैने मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद लिया. आज मां नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव है. आज मां होती तो वह जरूर खुश होती" - निशांत कुमार, नेता, जेडीयू

'मां होती तो खुश होती' : इस मौके निशांत कुमार ने कहा कि मां होती तो बहुत खुश होतीं. वो मां का आशीर्वाद लेने यहां पहुंचे थे. उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है. इस मौके उन्होंने अपनी माँ को याद किया और भावुक भी दिखे. इस दौरान उनके ननिहाल के कई रिश्तेदार भी मौजूद थे.

'जिलों की यात्रा पर निकलूंगा' : निशांत कुमार ने यह भी बताया कि बिहार के सभी जिलों की यात्रा में निकल रहे हैं. निशांत ने कहा कि वह सभी जिलों की बारी-बारी से यात्रा करेंगे. तेजस्वी यादव के बधाई देने पर भी निशांत ने प्रतिक्रिया दी और उनको धन्यवाद दिया. वही, निशांत कुमार ने टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भी उन्होंने बधाई दी. ईशान किशन के बारे में कहा कि हमें गर्व है कि वह जिस राज्य से हैं वहां हम भी रहते हैं.

पटना साहिब में भी टेका मत्था : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार बाद में पटना साहिब गुरुद्वारा भी पहुंचे. जहां उन्होंने गुरु के सामने माथा टेका. इस दौरान गुरुद्वारा के तरफ से निशांत कुमार का स्वागत किया गया। उन्हें गुरुद्वारे के तरफ से सरोपा से सम्मानित किया गया.

संजय झा ने रविवार को दिलाई थी सदस्यता : रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अपने हाथों से सदस्यता दिलाई. अभी निशांत की पार्टी में भूमिका एक कार्यकर्ता की है. उन्हें पार्टी की ओर से अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है. चर्चा है कि नई सरकार का जब गठन होगा तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है.

