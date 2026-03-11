ETV Bharat / state

'पिताजी की अधूरे कामों को मैं पूरी करूंगा..' हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो के नारों के बीच निशांत की घोषणा

सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार ने बिहार की राजनीति में अपने इरादे जता दिए हैं. आज जेडीयू कार्यालय में निशांत काफी कॉन्फिडेंस में दिखे-

जेडीयू कार्यालय में पहुंचे निशांत
जेडीयू कार्यालय में पहुंचे निशांत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 11, 2026 at 3:31 PM IST

पटना : ''पिता जी ने 20 साल में बिहार के अंदर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम किया है उसको मैं आगे बढ़ाउंगा और जिन कामों की घोषणा की और वह अधूरे हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा.'' ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का. आज निशांत कुमार जेडीयू में सदस्यता लेने के बाद पहली बार जेडीयू पार्टी कार्यालय पहुंचे थे.

''पिता जी ने जो 20 साल में बिहार के अंदर काम किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इसको पूरा करूंगा और जिसकी पिताजी ने घोषणा की, और वह अभी अधूरा है, उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा.''- निशांत कुमार, नेता, जेडीयू

हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो के नारों के बीच निशांत कुमार (ETV Bharat)

जेडीयू कार्यालय में निशांत का स्वागत : निशांत कुमार को अपने बीच में पाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है. इस दौरान युवा कार्यकर्ता काफी जोश में दिखे. कार्यकर्ताओं नारे लगाकर निशांत कुमार का पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया. इस दौरान निशांत कुमार मीडिया से भी रूबरू हुए.

'पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करूंगा मुलाकात' : निशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका यहां आने का क्या उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि वो आगे भी वो पार्टी कार्यलाय आने की कोशिश करेंगे जिससे पार्टी के सांसदों, विधायकों और जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी की मजबूती पर फोकस कर सकें.

जेडीयू कार्यालय में निशांत का स्वागत (ETV Bharat)

''मैं जेडीयू कार्यालय आने की कोशिश करूंगा. यहां मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों से मिलूंगा. पार्टी के जमीनी लेबल के कार्यकर्ताओं से भी मिलूंगा और पार्टी को जन-जन तक जोड़ने की कोशिश करूंगा.''-

युवा कार्यकर्ता कर रहे थे निशांत की मांग : पार्टी के युवा कार्यकर्ता पिछले 1 साल से निशांत को राजनीति में लाने की मांग कर रहे थे, पोस्टर भी लगाया जा रहा था. नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के फैसले के बाद ही निशांत को आखिरकार जदयू में शामिल कराया गया.

सदस्यता के बाद एक्टिव मोड में आए निशांत : जदयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. उससे पहले हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा और मजार भी गए हैं. निशांत कुमार ने अब पार्टी के काम पर फोकस करना शुरू कर दिया है. निशांत ने कहा भी है कि पार्टी का कर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं.

निशांत भी शुरू करेंगे यात्रा : जदयू कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए निशांत कुमार ने कहा कार्यकर्ताओं में जोश भरूंगा और पिताजी ने जो वादा किया है उन सबको पूरा करूंगा. निशांत ने जल्द ही यात्रा शुरू करने की बात भी कहीं.

