बिहार में सरकारी नौकरी के लिए जारी होगा कैलेंडर, CM नीतीश ने सभी विभागों को रिक्तियां भेजने का दिया निर्देश

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं. नौकरी-रोजगार के लिए उन्होंने विभागों को निर्देश जारी किया है. पढ़ें

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 27, 2025 at 6:35 PM IST

4 Min Read
पटना : बिहार में प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए की सरकार बना ली है. एक करोड़ नौकरी रोजगार देने का जो वादा किया था उस पर काम भी शुरू कर दिया है. बिहार में उद्योग का जाल बिछाने के लिए पहली कैबिनेट में ही नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. अब सभी विभागों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि दिसंबर तक जो भी रिक्तियां हैं वह भेज दें. विभागों में खाली पड़े रिक्तियों के आधार पर जनवरी में सरकारी नौकरी का कैलेंडर जारी हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है.

1 करोड़ युवाओं को नौकरी-रोजगार का लक्ष्य : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में कहा है कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है. सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है. अगले 5 वर्षों (2025-30) में हमलोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

''नई सरकार के गठन के पश्चात् राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हमलोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है. सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

'रिक्तियों की जानकारी 31 दिसंबर तक दें' : नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि राज्य के अधीन सभी प्रशासी विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना दिनांक 31.12.2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दें. सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त अधियाचनाओं को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों को भेज दें.

'जनवरी में जारी हो नियुक्ति कैलेंडर' : सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो. परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हों किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षाफल में एक साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए.

परीक्षाओं को पारदर्शी-स्वच्छ बनाने का निर्देश : नीतीश कुमार ने कहा कि सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है. परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाए. परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने का भी निर्देश दिया गया है.

''बिहार में ऑनलाइन परीक्षा CBT (Computer Based Test) हेतु परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षाओं का आयोजन ससमय एवं सुचारू रूप से किया जा सके. राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हमलोग शुरू से काम कर रहे हैं. अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. सभी परीक्षाएं ससमय एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी. बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो इसके लिए हमलोग कृतसंकल्पित हैं.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

