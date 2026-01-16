ETV Bharat / state

'सरकारी डॉक्टर नहीं चला पाएंगे निजी क्लीनिक' नई नीति लाने जा रही नीतीश सरकार

CM नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से की. उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर नई नीति लाने की तैयारी की बात कही.

CM Nitish Kumar Samriddhi Yatra
CM नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 16, 2026 at 4:40 PM IST

बेतिया: "अब कभी भी हमलोग पीछे नहीं होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे. राज्य के जिलों का विकास होगा. इसमें केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है. कई तरह के काम किए जाएंगे. शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होगा. सरकारी चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी. खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी..इससे फायदा यह होगा कि बिहार देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा."

पश्चिम चंपारण से समृद्धि यात्रा: उक्त बातें सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा में कही. इस यात्रा की शुरुआत शुक्रवार को पश्चिम चंपारण से हुई. पश्चिम चंपारण में नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की सरकार जिलों के विकास के लिए खूब काम करेगी.

CM नीतीश कुमार (ETV Bharat)

विपक्ष पर निशाना: इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि काम तो हमलोग ही करते हैं और इसमें केंद्र सरकार सहयोग करती है, लेकिन कुछ लोग इधर-उधर की बातें करते हैं. ये लोग कभी काम किया था, पहले कितना बुरा हाल था.

"पश्चिम चंपारण के लिए सरकार ने 8 योजनाओं की स्वीकृति दी थी, जिसपर काम चल रहा है. इसको जल्द ही पूरा करा दिया जाएगा. जिले के गंडक नदी के पार वाले प्रखंडों के लिए डिग्री कॉलेज खोला गया है, ताकि छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं हो." - नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

CM Nitish Kumar Samriddhi Yatra
बेतिया में समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

स्टेडियम में आधूनिक सुविधा: बेतिया शहर के मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण, बेतिया स्टेडियम में आधूनिक सुविधाओं का विकास, बेतिया में बाइपास निर्माण, अद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, जिले के मननपुर से उत्तर प्रदेश सीमा और इनरवा से वाल्मीकिनगर तक दो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. जिले में लव-कुश पार्क का निर्माण किया जा रहा है.

"सात निश्चय योजना के तहत जिले में 2025-30 के बीच में अनेक काम कराए जाएंगे. जिले के 6 लाख 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपये राशि दी जा चुकी है. रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2-2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी." -नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज: सीएम नीतीश कुमार ने जन संवाद में कहा अब हर प्रखंड में उच्चतर शिक्षा के लिये एक-एक डिग्री काॅलेज के साथ ही एक-एक आदर्श विद्यालय खुलेगा. अब बिहार के युवा को रोजगार के लिये बाहर नहीं जाना होगा. सुबे में नये-नये उद्दोग की स्थापना होगी.

CM Nitish Kumar Samriddhi Yatra
बेतिया में समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

'शिक्षा के क्षेत्र में काम': सीएम ने कहा कि शिक्षा के लिए लड़कियों की साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति देने का काम किया. शिक्षकों की बहाली की. जिसमें 524000 की बहाली की जा चुकी है. स्वास्थ्य की व्यवस्था में भी सुधार किया गया है. हर जिले में मेडिकल बनाने का काम किया. स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा. सरकारी चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. इसको लेकर नीति बनायी जाएगी.

'2 लाख सहायता राशि': सभी को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हर घर बिजली पहुंचा दिया गया है. अब हम लोग एक-एक घर के छत के ऊपर सोलर लगाने का व्यवस्था कर रहे हैं. महिलाओं और वृद्धा पेंशन में वृद्धी कर पैसा देने का काम किया. जीविका दीदियों को रोजगार को बढावा देने के लिए 2 लाख देने की. महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया, हर क्षेत्र में हर समाज के लोगों के लिए हर काम करने का प्रयास किया.

CM Nitish Kumar Samriddhi Yatra
बेतिया में समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

'खिलाड़ियों को नौकरी': नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लिए केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है. खेलो इंडिया को भी बिहार में बढ़ावा दिया गया. खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी. मोदी जी के द्वारा बिहार में बढ़ चढ़कर विकास किया जा रहा है. राज्य सरकार के द्वारा प्रति व्यक्ति दुगुना आय करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है. समृद्धि उद्योग सशक्त बिहार बनाने की तौयारी की जा रही है. बन्द चीनी मिलो को चालू किया जाएगा.

कॉलेज ही कॉलेज: नीतीश कुमार ने कहा कि पहले पश्चिमी चंपारण का बुरा हाल था. अब इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, महिला कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की. ऑडिटोरियम का निर्माण कराया गया है. सड़क और पुलों का निर्माण कराया गया है. चंपारण का हर क्षेत्र में विकास किया गया है.

"महिलाओं को रोजगार के लिए दो लाख रूपये की सहायता दी जाएगी. कुमार बाग में बंद पड़ी उद्योगों को चालू किया जाएगा. अन्य उद्योग लगाए जाएंगे. चनपटिया में भी चीनी मिलों को चालू किया जाएगा. सभी पंचायत में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा. सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा. बेतिया अस्पताल को विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा." -नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

CM Nitish Kumar Samriddhi Yatra
समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन: यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ने जिले में 153 करोड़ की लागत से 125 योजनाओं का शिलान्यास तथा 29 करोड़ की लागत से 36 योजनाओं का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री के साथ सुबे के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा व जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी व आपदा मंत्री नारायण साह व कई गणमान्य मौजूद रहे.

संपादक की पसंद

