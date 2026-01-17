ETV Bharat / state

चमकेगा चंपारण..CM नीतीश ने समृद्धि यात्रा के दौरान अगले 5 वर्षों का पूरा रोडमैप बता दिया

''पहले पटना पहुंचने में 6 घंटे से अधिक समय लगता था. अब राज्य के किसी भी कोने से लगभग 5 घंटे में पटना पहुंचा जा सकता है. सड़कों, पुलों, बाइपास और एलिवेटेड रोड के निर्माण से आवागमन आसान हुआ है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की दूरी कम हुई है.'' - नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव : नीतीश कुमार ने कहा कि पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में महीने में केवल 39 मरीज आते थे. अब औसतन 11 हजार 600 मरीज हर महीने इलाज के लिए पहुंचते हैं. बिहार में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 12 हो गई है. शेष 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं. पीएमसीएच को 5400 बेड और आईजीआईएमएस को 3000 बेड का बनाया जा रहा है.

शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार : मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की पहली प्राथमिकता रही है. 2006 से अब तक 3 लाख 68 हजार नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई. वर्ष 2023 से बीपीएससी के माध्यम से 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई. अब बिहार में कुल सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख 24 हजार हो चुकी है. साइकिल और पोशाक योजना से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है.

मंदिर और कब्रिस्तान घेराबंदी से सामाजिक सौहार्द : नीतीश कुमार ने बताया कि सामाजिक तनाव खत्म करने के लिए वर्ष 2006 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई. इसके बाद झगड़े-फसाद में भारी कमी आई. वर्ष 2016 से 60 साल से पुराने हिंदू मंदिरों की भी घेराबंदी की गई, जिससे चोरी और विवाद की घटनाएं रुक गईं. इससे राज्य में सामाजिक सौहार्द मजबूत हुआ.

2005 से पहले और अब का बिहार : मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी. शाम के बाद लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे. शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई थी. सड़कें जर्जर थीं और बिजली सीमित क्षेत्रों तक ही पहुंचती थी. आज हालात पूरी तरह बदले हैं और बिहार विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है.

मोतिहारी : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमा र ने समृद्धि यात्रा के तहत मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ और तब से विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी है. आज राज्य में डर और भय का माहौल नहीं है, बल्कि शांति, भाईचारा और विश्वास का वातावरण है.

पूर्वी चंपारण में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा (ETV Bharat)

कृषि रोड मैप से बढ़ी किसानों की आय : नीतीश कुमार ने कहा कि 2008 से कृषि रोड मैप के तहत योजनाएं लागू की गईं. अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई. मछली उत्पादन ढाई गुना से अधिक बढ़ा और बिहार इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना. वर्ष 2024 से 2029 तक चौथा कृषि रोड मैप तेजी से लागू किया जा रहा है.

सात निश्चय से बदली तस्वीर : मुख्यमंत्री ने बताया कि सात निश्चय योजना के तहत हर घर बिजली, नल का जल, शौचालय और पक्की सड़कें दी गईं. 2018 में हर घर बिजली पहुंचाई गई. अब अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिल रही है. सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर घर सोलर पैनल लगाने की योजना है.

नीतीश को सुनने आए लोग (ETV Bharat)

''सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया था. अब तक 10 लाख सरकारी नौकरी और 40 लाख रोजगार दिए जा चुके हैं. कुल 50 लाख युवाओं को लाभ मिला है. अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहारा : मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना में 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित हुए हैं. इन परिवारों को रोजगार से जोड़कर 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है. जरूरत पड़ने पर यह राशि और बढ़ाई जाएगी. वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है, जिससे 1 करोड़ 14 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं.

मंच से लोगों का एकसाथ अभिवादन (ETV Bharat)

महिला सशक्तिकरण की मिसाल : नीतीश कुमार ने कहा कि पंचायतों और नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण, पुलिस और सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाया गया. जीविका योजना के तहत 11 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं. इनमें 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियां जुड़ी हैं. शहरी क्षेत्रों में भी तेजी से समूह गठित हो रहे हैं.

समृद्धि यात्रा में नई योजनाओं की सौगात : मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रा के दौरान 430 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है. इन पर काम शुरू हो चुका है. केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार को सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष आर्थिक सहायता मिली है. खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सफल आयोजन बिहार की उपलब्धि है.

''सात निश्चय-3 के तहत दोगुना रोजगार और दोगुनी आय का लक्ष्य है. नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है. उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि और अनुदान दिया जा रहा है. 5 नए एक्सप्रेसवे, एजुकेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी और पर्यटन विकास पर विशेष जोर होगा.'' - नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

समृद्ध बिहार का संकल्प : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है. हिंदू, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, महादलित सभी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया है. समृद्धि यात्रा बिहार के उज्ज्वल भविष्य और समृद्ध राज्य के संकल्प का प्रतीक है.

