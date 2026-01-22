सिवान में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, मैरवा मेडिकल कॉलेज से बदलेगी तस्वीर!, 202 करोड़ की योजनाओं का तोहफा
नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज सिवान पहुंच रही है. जहां वो 200 करोड़ का तोहफा देने जा रहे हैं. जानें कितनी योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन.
Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST
सिवान: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समृद्धि यात्रा के छठे दिन सिवान पहुंचेंगे. 16 जनवरी से शुरू हुई इस यात्रा में मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों में विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं. सिवान में वो कुल 201.83 करोड़ रुपये की 71 योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 156.89 करोड़ की लागत से 40 योजनाओं का शिलान्यास और 44.94 करोड़ की 31 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है.
मैरवा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण: मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मैरवा में निर्माणाधीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे. यह परियोजना लगभग 494-568 करोड़ की लागत से बन रही है और सिवान सहित आसपास के जिलों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाएगी. निरीक्षण के दौरान वो विभिन्न विभागों के स्टॉल देखे और जीविका से जुड़ी योजनाओं का जायजा लेंगे. इसके अलावा सीएचसी मैरवा और एएनएम कॉलेज का भी दौरा करेंगे.
📡#Live: #CM श्री @NitishKumar जी के द्वारा समृद्धि यात्रा के दौरान सिवान जिले के मैरवा में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में नवनिर्मित सुविधाओं का निरीक्षण, जिले की योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास/उद्घाटन।@Official_Siwan#SamriddhiYatra2026 https://t.co/h0ndzeQL0M— IPRD Bihar (@IPRDBihar) January 22, 2026
जनसंवाद और विकास योजनाओं की समीक्षा: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राजेंद्र स्टेडियम या अन्य स्थल पर जनसंवाद करेंगे. वो विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश देंगे. दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, स्थानीय सांसद, विधायक तथा विधान पार्षद मौजूद रहेंगे. मुख्यमंत्री ने सात निश्चय पार्ट-3 के तहत एक करोड़ नौकरियां और रोजगार देने, लोगों की आय दुगनी करने जैसे वादे किए हैं.
छह जिले कवर, हजारों करोड़ की योजनाएं: समृद्धि यात्रा में अब तक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज और सारण जिलों का दौरा पूरा हो चुका है. इन जिलों में हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया. यात्रा 24 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर और 24 जनवरी को वैशाली शामिल हैं. कुल 8 दिनों में 9 जिले कवर होंगे.
सिवान के लिए खास दिन, जनता में उत्साह: सिवान के लिए आज का दिन काफी खास होने वाला है. विकास योजनाओं की घोषणा और मेडिकल कॉलेज जैसी प्रमुख परियोजना से जिलेवासियों में काफी उत्साह है. पंचायत भवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी योजनाएं जिले की तस्वीर बदलने वाली हैं.
समृद्ध सीवान, विकसित बिहार…— Janata Dal (United) (@Jduonline) January 22, 2026
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की समृद्धि यात्रा आज सीवान में होने जा रही है, जिससे स्थानीय योजनाओं को गति मिलेगी और जनता के विश्वास व अडिग संकल्प के साथ बिहार हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर होगा।
आइए, इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होकर… pic.twitter.com/7XfJEZLHIt
सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम: मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया, विशेष रूप से मैरवा क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश सीमा से सटा है. सीमावर्ती इलाकों में आवागमन दो घंटे पहले बंद कर दिया गया और भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है. शहर में डीएवी मोड़ से नगर थाना तक दोपहिया वाहन, रिक्शा और टोटो पर प्रतिबंध लगा है. प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और सहयोग की अपील की है.
