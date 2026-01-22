ETV Bharat / state

सिवान में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, मैरवा मेडिकल कॉलेज से बदलेगी तस्वीर!, 202 करोड़ की योजनाओं का तोहफा

सिवान: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समृद्धि यात्रा के छठे दिन सिवान पहुंचेंगे. 16 जनवरी से शुरू हुई इस यात्रा में मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों में विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं. सिवान में वो कुल 201.83 करोड़ रुपये की 71 योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 156.89 करोड़ की लागत से 40 योजनाओं का शिलान्यास और 44.94 करोड़ की 31 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है.

मैरवा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण: मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मैरवा में निर्माणाधीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे. यह परियोजना लगभग 494-568 करोड़ की लागत से बन रही है और सिवान सहित आसपास के जिलों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाएगी. निरीक्षण के दौरान वो विभिन्न विभागों के स्टॉल देखे और जीविका से जुड़ी योजनाओं का जायजा लेंगे. इसके अलावा सीएचसी मैरवा और एएनएम कॉलेज का भी दौरा करेंगे.

जनसंवाद और विकास योजनाओं की समीक्षा: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राजेंद्र स्टेडियम या अन्य स्थल पर जनसंवाद करेंगे. वो विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश देंगे. दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, स्थानीय सांसद, विधायक तथा विधान पार्षद मौजूद रहेंगे. मुख्यमंत्री ने सात निश्चय पार्ट-3 के तहत एक करोड़ नौकरियां और रोजगार देने, लोगों की आय दुगनी करने जैसे वादे किए हैं.

छह जिले कवर, हजारों करोड़ की योजनाएं: समृद्धि यात्रा में अब तक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज और सारण जिलों का दौरा पूरा हो चुका है. इन जिलों में हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया. यात्रा 24 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर और 24 जनवरी को वैशाली शामिल हैं. कुल 8 दिनों में 9 जिले कवर होंगे.