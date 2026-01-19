ETV Bharat / state

बिहार के सबसे छोटे जिले शिवहर के लिए नीतीश कुमार ने खोला पिटारा, 59 करोड़ से अधिक की योजनाओं का तोहफा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत शिवहर में 59 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

SAMRIDDHI YATRA IN SHEOHAR
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 19, 2026 at 2:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समृद्धि यात्रा के तहत राज्य के सबसे छोटे शिवहर जिले में पहुंचे. इस यात्रा में मुख्यमंत्री विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और जनता का धन्यवाद देने के उद्देश्य से निकले हैं. सीएम ने शिवहर के लिए भी अपना पिटारा खोल दिया है.

शिवहर को सीएम का बड़ा तोहफा: शिवहर में मुख्यमंत्री ने 59 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का लाभ पहुंचाया है. यहां 42 करोड़ रुपये की लागत से 75 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 17 करोड़ रुपये की लागत से 28 योजनाओं का शिलान्यास हुआ. मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र की प्रगति को नई गति देने का संकल्प जताया है.

शिवहर से पहले सीतामढ़ी को सौगात: सीतामढ़ी जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल 554 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की सौगात दी है. इसमें 346 करोड़ रुपये की लागत से 41 योजनाओं का शिलान्यास और 208.12 करोड़ रुपये की लागत से 26 योजनाओं का उद्घाटन किया गया. ये योजनाएं कल्याणकारी और विकास से जुड़ी हैं, जो जिले के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को मजबूत करेंगी.

जन संवाद और योजनाओं की समीक्षा: समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा होगी. इसके अलावा, वे जनता से सीधा संवाद करेंगे, जिसमें स्थानीय समस्याओं को सुनना और समाधान के आश्वासन शामिल हैं. यह कार्यक्रम लोगों के बीच सरकार की पहुंच को मजबूत करने का माध्यम बनेगा.

समृद्धि यात्रा का पहला चरण 24 जनवरी तक: समृद्धि यात्रा का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा, जिसमें कुल 9 जिले शामिल हैं. 8 दिनों की इस यात्रा के बाद दूसरे चरण का शेड्यूल जारी किया जाएगा. हालांकि, 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के कारण यात्रा में कुछ ब्रेक लग सकता है. यह मुख्यमंत्री की 16वीं राज्यव्यापी यात्रा है, जो विकास और जनकल्याण पर केंद्रित है.

विकास और धन्यवाद का संदेश: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस यात्रा के जरिए लोगों का धन्यवाद दे रहे हैं और विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने का संदेश दे रहे हैं. सीतामढ़ी और शिवहर में सुरक्षा के सख्त इंतजामों के साथ कार्यक्रम सुचारु रूप से चल रहा है, जो राज्य में समृद्धि की नई लहर का प्रतीक बन रहा है.

ये भी पढ़ें-

पूर्वी चंपारण में सीएम की समृद्धि यात्रा, सहस्त्रलिंगम स्थापना पूजा में होंगे शामिल, 138 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन

नीतीश कुमार का शिवहर दौरा, गांव का बेटा बना सीएम का प्रधान सलाहकार

TAGGED:

SAMRIDDHI YATRA TODAY
NITISH KUMAR SAMRIDDHI YATRA
SAMRIDDHI YATRA IN SHEOHAR
नीतीश कुमार
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.