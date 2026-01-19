ETV Bharat / state

बिहार के सबसे छोटे जिले शिवहर के लिए नीतीश कुमार ने खोला पिटारा, 59 करोड़ से अधिक की योजनाओं का तोहफा

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समृद्धि यात्रा के तहत राज्य के सबसे छोटे शिवहर जिले में पहुंचे. इस यात्रा में मुख्यमंत्री विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और जनता का धन्यवाद देने के उद्देश्य से निकले हैं. सीएम ने शिवहर के लिए भी अपना पिटारा खोल दिया है.

शिवहर को सीएम का बड़ा तोहफा: शिवहर में मुख्यमंत्री ने 59 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का लाभ पहुंचाया है. यहां 42 करोड़ रुपये की लागत से 75 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 17 करोड़ रुपये की लागत से 28 योजनाओं का शिलान्यास हुआ. मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र की प्रगति को नई गति देने का संकल्प जताया है.

शिवहर से पहले सीतामढ़ी को सौगात: सीतामढ़ी जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल 554 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की सौगात दी है. इसमें 346 करोड़ रुपये की लागत से 41 योजनाओं का शिलान्यास और 208.12 करोड़ रुपये की लागत से 26 योजनाओं का उद्घाटन किया गया. ये योजनाएं कल्याणकारी और विकास से जुड़ी हैं, जो जिले के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को मजबूत करेंगी.

जन संवाद और योजनाओं की समीक्षा: समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा होगी. इसके अलावा, वे जनता से सीधा संवाद करेंगे, जिसमें स्थानीय समस्याओं को सुनना और समाधान के आश्वासन शामिल हैं. यह कार्यक्रम लोगों के बीच सरकार की पहुंच को मजबूत करने का माध्यम बनेगा.