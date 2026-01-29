नीतीश कुमार समस्तीपुर को देंगे 827 करोड़ का तोहफा, दूसरे चरण की समृद्धि यात्रा का आज होगा समापन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समस्तीपुर में समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण का समापन करेंगे. 827 करोड़ की 188 योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ करेंगे.
Published : January 29, 2026 at 10:35 AM IST
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समस्तीपुर पहुंचकर समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण को आगे बढ़ाएंगे. यह यात्रा मिथिलांचल क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आज यात्रा का अंतिम दिन होने के साथ ही मुख्यमंत्री समस्तीपुर जिले को कुल 827 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे. विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 188 योजनाओं पर यह राशि खर्च होगी, जिसमें शिलान्यास, उद्घाटन और कार्य प्रारंभ शामिल हैं.
827 करोड़ की योजनाओं का तोहफा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर में 470.24 करोड़ रुपये की लागत से 71 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा 273.02 करोड़ रुपये की 74 योजनाओं का उद्घाटन और 83.89 करोड़ रुपये की 43 योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जाएगा. भवन निर्माण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और अन्य विभागों की ये योजनाएं जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल और भवनों पर फोकस रहेगा.
यात्रा का अंतिम दिन और कार्यक्रम: समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री मिथिलांचल के जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज समस्तीपुर अंतिम पड़ाव है. वे सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर नवाचार गतिविधियों का अवलोकन करेंगे, विभिन्न विभागों के स्टॉल निरीक्षण करेंगे. इसके बाद हाउसिंग बोर्ड मैदान में समीक्षा बैठक लेंगे, निर्माणाधीन पुलों का जायजा लेंगे और जनसंवाद में लोगों से सीधे बातचीत करेंगे. कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों से भी संवाद होगा.
उपमुख्यमंत्री और अधिकारी रहेंगे मौजूद: कार्यक्रम में बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे. समस्तीपुर मुख्यमंत्री के खास सहयोगी विजय कुमार चौधरी का जिला होने से उनकी विशेष उपस्थिति रहेगी. आला अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो विकास कार्यों की समीक्षा और क्रियान्वयन पर फोकस करेंगे. यह मौका जिले में विकास की नई लहर लाने का है.
यात्रा की प्रगति और अब तक का सफर: अब तक मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के तहत 11 जिलों का दौरा कर चुके हैं और आज समस्तीपुर को शामिल करके 12वां जिला पूरा होगा. हर जिले में सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और समीक्षा की जा रही है. यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की प्रगति जांचना और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना है, जिससे बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल हो सके.
कैबिनेट बैठक और आगे की योजना: समस्तीपुर दौरे के बाद मुख्यमंत्री पटना लौटकर कैबिनेट की बैठक करेंगे, जो मुख्यमंत्री सचिवालय 'संवाद' में होगी. जनवरी में यह दूसरी कैबिनेट बैठक है और नौकरी-रोजगार से जुड़े फैसलों पर सबकी नजर है. बैठक में कई एजेंडा पर मुहर लग सकती है.
नीतीश कुमार जी की समृद्धि यात्रा सुशासन और जनकल्याण को नई गति दे रही है और बिहार को आत्मनिर्भर व समृद्ध भविष्य की ओर आगे बढ़ा रही है।@NitishKumar#समृद्धि_यात्रा #SamriddhiYatra #Bihar#NitishKumar #JDU #JanataDalUnited pic.twitter.com/dlTYjx3Uzy— Janata Dal (United) (@Jduonline) January 29, 2026
बजट सत्र के कारण यात्रा में ब्रेक: बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा. ऐसे में समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण बजट सत्र के कारण ब्रेक ले सकता है. जानकारी के अनुसार, पूरी यात्रा अप्रैल तक चलने वाली है और सत्र के बाद नया शेड्यूल जारी हो सकता है. मुख्यमंत्री विकास यात्रा को जारी रख विकास कार्यों को गति देने पर जोर दे रहे हैं.
ये भी पढ़ें-
बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 51 अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों के SDO बदले.. देखें पूरी लिस्ट
CM नीतीश कुमार की दूसरी कैबिनेट बैठक आज, संविदा कर्मियों और सरकारी नौकरी को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान