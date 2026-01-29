ETV Bharat / state

नीतीश कुमार समस्तीपुर को देंगे 827 करोड़ का तोहफा, दूसरे चरण की समृद्धि यात्रा का आज होगा समापन

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समस्तीपुर पहुंचकर समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण को आगे बढ़ाएंगे. यह यात्रा मिथिलांचल क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आज यात्रा का अंतिम दिन होने के साथ ही मुख्यमंत्री समस्तीपुर जिले को कुल 827 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे. विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 188 योजनाओं पर यह राशि खर्च होगी, जिसमें शिलान्यास, उद्घाटन और कार्य प्रारंभ शामिल हैं.

827 करोड़ की योजनाओं का तोहफा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर में 470.24 करोड़ रुपये की लागत से 71 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा 273.02 करोड़ रुपये की 74 योजनाओं का उद्घाटन और 83.89 करोड़ रुपये की 43 योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जाएगा. भवन निर्माण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और अन्य विभागों की ये योजनाएं जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल और भवनों पर फोकस रहेगा.

उपमुख्यमंत्रियों और अधिकारियों की मौजूदगी (ETV Bharat)

यात्रा का अंतिम दिन और कार्यक्रम: समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री मिथिलांचल के जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज समस्तीपुर अंतिम पड़ाव है. वे सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर नवाचार गतिविधियों का अवलोकन करेंगे, विभिन्न विभागों के स्टॉल निरीक्षण करेंगे. इसके बाद हाउसिंग बोर्ड मैदान में समीक्षा बैठक लेंगे, निर्माणाधीन पुलों का जायजा लेंगे और जनसंवाद में लोगों से सीधे बातचीत करेंगे. कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों से भी संवाद होगा.

उपमुख्यमंत्री और अधिकारी रहेंगे मौजूद: कार्यक्रम में बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे. समस्तीपुर मुख्यमंत्री के खास सहयोगी विजय कुमार चौधरी का जिला होने से उनकी विशेष उपस्थिति रहेगी. आला अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो विकास कार्यों की समीक्षा और क्रियान्वयन पर फोकस करेंगे. यह मौका जिले में विकास की नई लहर लाने का है.