'2030 तक बिहार सरकार अपने सभी संकल्पों को पूरा कर लेगी', CM नीतीश कुमार का बड़ा दावा
समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे. उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में सभी संकल्पों को पूरा करेंगे. पढ़ें खबर
Published : January 23, 2026 at 2:15 PM IST
मुजफ्फरपुर : समृद्धि यात्रा के तहत शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जिले को कुल 853 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी. इनमें 194 करोड़ रुपये की 89 योजनाओं का शिलान्यास, 212 करोड़ रुपये की 47 योजनाओं का उद्घाटन और 447 करोड़ रुपये की 36 योजनाओं का कार्यारंभ शामिल है.
विकास कार्यों की ली जानकारी : मुख्यमंत्री ने जिले में संचालित और प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. जिला प्रशासन द्वारा उन्हें विभिन्न विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई. यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री बखरी चौक पहुंचे, जहां फोर लेन निर्माण और निर्माणाधीन चंदवारा पुल के फेज-टू संपर्क पथ की प्रगति से अवगत कराया गया.
इस दौरान एनएचएआई द्वारा भी कई अहम परियोजनाओं की जानकारी दी गई. बताया गया कि मुजफ्फरपुर ईस्ट बाइपास का एलाइनमेंट तय हो चुका है. वहीं रामदयालु जंक्शन के समग्र विकास की योजना भी तैयार कर ली गई है. इसके तहत रामदयालुनगर में सर्कुलर रोड का निर्माण होगा, जहां से मधौल, दिघरा और खबड़ा की ओर तीन एलिवेटेड सड़कें निकलेंगी. इससे शहर के ट्रैफिक दबाव में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
जीविका दीदियों के कार्यों की सराहना : मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के स्टॉलों का निरीक्षण कर उनके कार्यों की सराहना की. इसके बाद वे बाजार समिति परिसर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, जीविका दीदियां और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे.
'सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं पूर्ण होंगी' : इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 71 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्रशासनिक भवन और 283 नई दुकानों का उद्घाटन किया. मंच से उन्होंने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने सात निश्चय योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करेगी.
''साल 2005 के बाद से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है. सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यापक काम हुआ है. शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत कर मुफ्त दवा और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई. आने वाले दिनों में हर घर मुफ्त बिजली देने की दिशा में काम किया जाएगा, जिसके तहत सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
'2030 तक सभी संकल्पों को पूरा करेंगे' : सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना में 94 लाख गरीब परिवार चिह्नित किए गए हैं, जिनके लिए सरकार रोजगार और स्वरोजगार की ठोस व्यवस्था करने को प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि साल 2030 तक सरकार अपने सभी संकल्पों को पूरा कर लेगी. महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जीविका के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं, साथ ही सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत और पंचायत व नगर निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है.
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार सतत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. मुजफ्फरपुर सरकार की प्राथमिकता में है और इसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम जारी है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि बिहार को जंगलराज से निकालकर सुशासन की राह पर लाया गया है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से बात की.
