'2030 तक बिहार सरकार अपने सभी संकल्पों को पूरा कर लेगी', CM नीतीश कुमार का बड़ा दावा

मुजफ्फरपुर : समृद्धि यात्रा के तहत शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जिले को कुल 853 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी. इनमें 194 करोड़ रुपये की 89 योजनाओं का शिलान्यास, 212 करोड़ रुपये की 47 योजनाओं का उद्घाटन और 447 करोड़ रुपये की 36 योजनाओं का कार्यारंभ शामिल है.

विकास कार्यों की ली जानकारी : मुख्यमंत्री ने जिले में संचालित और प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. जिला प्रशासन द्वारा उन्हें विभिन्न विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई. यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री बखरी चौक पहुंचे, जहां फोर लेन निर्माण और निर्माणाधीन चंदवारा पुल के फेज-टू संपर्क पथ की प्रगति से अवगत कराया गया.

इस दौरान एनएचएआई द्वारा भी कई अहम परियोजनाओं की जानकारी दी गई. बताया गया कि मुजफ्फरपुर ईस्ट बाइपास का एलाइनमेंट तय हो चुका है. वहीं रामदयालु जंक्शन के समग्र विकास की योजना भी तैयार कर ली गई है. इसके तहत रामदयालुनगर में सर्कुलर रोड का निर्माण होगा, जहां से मधौल, दिघरा और खबड़ा की ओर तीन एलिवेटेड सड़कें निकलेंगी. इससे शहर के ट्रैफिक दबाव में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

जीविका दीदियों के कार्यों की सराहना : मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के स्टॉलों का निरीक्षण कर उनके कार्यों की सराहना की. इसके बाद वे बाजार समिति परिसर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, जीविका दीदियां और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे.

'सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं पूर्ण होंगी' : इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 71 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्रशासनिक भवन और 283 नई दुकानों का उद्घाटन किया. मंच से उन्होंने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने सात निश्चय योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करेगी.