समृद्धि यात्रा: नीतीश कुमार ने इस जिले को 325 करोड़ की सौगात दी

"पुराने वालों ने कोई काम नहीं किया है. हमने शुरू से बिहार के विकास के लिए काम किया है. अब कोई हिंदू-मुस्लिम झगड़ा करता है क्या? शिक्षा, स्वाथ्य और रोजगार के लिए सरकार काम कर रही है." -नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

विपक्ष पर निशाना: जनसंवाद को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने एक जहां विपक्ष पर निशाना साधा. वहीं दूसरी ओर लालू यादव की सरकार पर जमकर कटाक्ष भी किया. कहा कि 2005 से पहले बिहार में शाम के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे. हिंदू-मुस्लिम विवाद, पढ़ाई में कमी, इलाज के इंतजाम में कमी, सड़कें आदि की कमी थी. कहा कि हमलोगों की सरकार आई तो सभी व्यवस्था की गयी.

शिलान्यास और उद्घाटन: बरौली प्रखंड के हाईस्कूल मैदान में नीतीश कुमार को सुनने और देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी. समृद्धि यात्रा के तहत नीतीश कुमार ने 325.48 करोड़ की योजनाओं में 131.44 करोड़ की लागत से तैयार परियोजनाओं का उद्घाटन और 194.04 करोड़ की नई योजनाओं का शिलान्यास किया.

गोपालगंज: बिहार सीएम नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा कर रहे हैं. पश्चिम चंपारण से शुरू हुई यात्रा मंगलवार को गोपालगंज पहुंची. इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जिले वासियों को कुल 352 करोड़ की सौगात दी. इस दौरान जनसंवाद को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आगामी 5 साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य है.

10 लाख नौकरी-रोजगार का वादा पूरा: नीतीश कुमार ने कहा कि हमने 2020 में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा किया था, जिसे पूरा किया गया है. नौकरी रोजगार पाने वालों की संख्या 40-50 लाख हो गई है. अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है.

गोपालगंज में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

महिलाओं को आरक्षण: महिला सशक्तिकरण के कामों को गिनाते हुए कहा कि 2006 में पंचायती राज में 50% आरक्षण, 2013 में पुलिस में 35% और 2016 में सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया. आज बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा है. 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर 'जीविका' समूह की शुरुआत की, जिनकी संख्या आज 1 करोड़ 40 लाख हो गई है.

स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही आते थे. यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे. वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गयी है. अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर महीने औसतन 11 हजार 600 मरीज आते हैं. बिहार में पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे जिनकी संख्या अब 12 हो गयी है. शेष सभी 27 जिलों में नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं.

गोपालगंज में नीतीश कुमार के कार्यक्रम में पहुंची महिलाएं (ETV Bharat)

"पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5 हजार 400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को ढाई हजार बेड का किया जा रहा है. साथ ही आईजीआईएमएस को 3 हजार बेड का बनाया जा रहा है." -नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान: मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया. 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गयी है. वर्ष 2006 से 3 लाख 68 हजार नियोजित शिक्षकों की बहाली की गयी, जिसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28 हजार 976 सरकारी शिक्षक बन गये हैं. सक्षमता परीक्षा के तहत 2 लाख 66 हजार नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक हो चुके हैं. केवल 73 हजार शेष बच गये हैं, जिन्हें एक मौका दिया जाएगा.

