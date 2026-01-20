गोपालगंज को CM नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, 3 अरब से अधिक की योजनाओं का देंगे तोहफा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज में समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, जहां वो जनता को 316 करोड़ की योजनाओं का तोहफा देंगे. पढ़ें पूरी खबर-
Published : January 20, 2026 at 10:35 AM IST
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के चौथे दिन गोपालगंज जिले में पहुंच रहे हैं. पश्चिम चंपारण के बेतिया से शुरू हुई यह यात्रा विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के साथ-साथ जनसंवाद पर केंद्रित है. गोपालगंज में मुख्यमंत्री जिले को सैकड़ों करोड़ रुपये की सौगात देने जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे और विकास को नई गति मिलेगी.
गोपालगंज में 316 करोड़ का तोहफा: मुख्यमंत्री आज गोपालगंज में कुल 316 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इसमें 181 करोड़ रुपये की लागत से 33 योजनाओं का शिलान्यास और 135 करोड़ रुपये की लागत से 7 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है. ये योजनाएं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जो जिले के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. विभिन्न स्रोतों के अनुसार कुल राशि 325 करोड़ तक पहुंच सकती है.
कार्यक्रम में उपस्थिति और जनसंवाद: कार्यक्रम में बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे. स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है. मुख्यमंत्री विकास योजनाओं का स्थानीय स्तर पर निरीक्षण करेंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे. बरौली प्रखंड में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां स्वागत समारोह के बाद योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा.
यात्रा का अब तक का सफर: समृद्धि यात्रा की शुरुआत 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण से हुई थी. इसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों का दौरा पूरा हो चुका है. कल यानी 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर में मुख्यमंत्री ने 600 करोड़ से अधिक की योजनाओं का तोहफा दिया. अब तक चार जिलों में व्यापक विकास परियोजनाओं को गति दी जा चुकी है, जिससे राज्य के पिछड़े इलाकों में बदलाव की उम्मीद जगी है.
आगे का कार्यक्रम और तैयारी: यात्रा का क्रम जारी रहेगा। 21 जनवरी को मुख्यमंत्री सिवान, 22 जनवरी को सारण, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर और 24 जनवरी को वैशाली जाएंगे. प्रत्येक जिले में सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा. गोपालगंज में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हजारों पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. बिहार सरकार के आला अधिकारी भी यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे.
विकास के प्रति मुख्यमंत्री का संकल्प: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह यात्रा चुनाव पूर्व घोषित योजनाओं की समीक्षा और क्रियान्वयन पर फोकस करती है. गोपालगंज जैसे जिलों में विकास कार्यों को तेज करने से राज्य की समृद्धि बढ़ेगी. जनता से सीधा जुड़ाव और योजनाओं का जमीनी निरीक्षण मुख्यमंत्री की कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है, जो बिहार के विकास को नई दिशा दे रहा है.
