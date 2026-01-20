ETV Bharat / state

गोपालगंज को CM नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, 3 अरब से अधिक की योजनाओं का देंगे तोहफा

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के चौथे दिन गोपालगंज जिले में पहुंच रहे हैं. पश्चिम चंपारण के बेतिया से शुरू हुई यह यात्रा विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के साथ-साथ जनसंवाद पर केंद्रित है. गोपालगंज में मुख्यमंत्री जिले को सैकड़ों करोड़ रुपये की सौगात देने जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे और विकास को नई गति मिलेगी.

गोपालगंज में 316 करोड़ का तोहफा: मुख्यमंत्री आज गोपालगंज में कुल 316 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इसमें 181 करोड़ रुपये की लागत से 33 योजनाओं का शिलान्यास और 135 करोड़ रुपये की लागत से 7 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है. ये योजनाएं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जो जिले के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. विभिन्न स्रोतों के अनुसार कुल राशि 325 करोड़ तक पहुंच सकती है.

कार्यक्रम में उपस्थिति और जनसंवाद: कार्यक्रम में बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे. स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है. मुख्यमंत्री विकास योजनाओं का स्थानीय स्तर पर निरीक्षण करेंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे. बरौली प्रखंड में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां स्वागत समारोह के बाद योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा.

यात्रा का अब तक का सफर: समृद्धि यात्रा की शुरुआत 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण से हुई थी. इसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों का दौरा पूरा हो चुका है. कल यानी 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर में मुख्यमंत्री ने 600 करोड़ से अधिक की योजनाओं का तोहफा दिया. अब तक चार जिलों में व्यापक विकास परियोजनाओं को गति दी जा चुकी है, जिससे राज्य के पिछड़े इलाकों में बदलाव की उम्मीद जगी है.