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समृद्धि यात्रा का आज समापन, मुख्यमंत्री नीतीश पटना-नालंदा को देंगे 2154 करोड़ की सौगात

अंतिम दिन नालंदा और पटना जिले की यात्रा : मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के अंतिम चरण में अपने गृह जिले नालंदा में 494 करोड़ की लागत से 106 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे तो वहीं 316 करोड़ की लागत से 110 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. पटना में मुख्यमंत्री 583 करोड़ की 612 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 473 करोड़ की लागत से 761 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

बतौर सीएम आज समाप्त होगी आखिरी यात्रा : कार्यक्रम में बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ मुख्य सचिव, डीजीपी और सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे. मुख्यमंत्री नालंदा और पटना जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और लोगों से संवाद भी करेंगे. सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा आखिरी यात्रा होगी.

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा की समाप्ति आज पटना में करेंगे. मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की यह आखिरी यात्रा होगी. मुख्यमंत्री नालंदा और पटना जिले को 2154 करोड़ की योजनाओं का तोहफा देंगे. पटना जिले की समृद्धि यात्रा के साथ ही 38 जिलों का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा.

नीतीश ने बनाया यात्राओं का रिकॉर्ड : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यात्राओं का भी रिकॉर्ड बनाया है. डेढ़ दर्जन से अधिक यात्राएं अब तक की है. लेकिन अब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए भी चुन लिए गए हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी जल्द छोड़ेंगे और विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे.

चार चरण तक 30 जिलों की यात्रा : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चार चरण में समृद्धि यात्रा में 30 जिलों की यात्रा की थी और पांचवें चरण में शेष बचे 8 जिलों की यात्रा आज पूरी कर लेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा की शुरुआत की थी. सभी 38 जिलों में मुख्यमंत्री की यात्रा पूरी हो जाएगी.

इसलिए हुई देरी : बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के कारण फरवरी में 1 महीने तक यात्रा मुख्यमंत्री ने स्थगित कर दी थी और इसी कारण इस बार यात्रा कुछ लंबा खिंच गया. हर जिले को मुख्यमंत्री ने सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया है. साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी और पहले से चल रही योजनाओं की भी समीक्षा की है. लोगों से भी संवाद किया है. हर जिले में मुख्यमंत्री लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि बिहार और तेजी से विकास करेगा.

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