'विकसित बिहार का संकल्प होगा पूरा', CM नीतीश ने की बजट की तारीफ

"वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. यह विकसित बिहार का संकल्प पूरा करने वाला बजट है. न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर आधारित इस बजट में सभी क्षेत्रों तथा किसानों, उद्यमियों, युवाओं एवं महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है. यह सम्पूर्ण, समावेशी एवं विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

सीएम ने की बजट की तारीफ: नीतीश कुमार ने कहा कि यह बजट प्रत्येक परिवार को अवसर प्रदान करने, प्रत्येक युवा के कौशल विकास और महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्यों को पूरा करेगा. शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में हमारे प्रयास से हुए विकास को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान भी इस बजट में किए गए हैं. बिहार बजट 2026-27 राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तेज करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा.

पटना: 2026-27 के लिए बिहार का बजट आ गया है. आज वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में 3,47,589.76 करोड़ का बजट पेश किया है. यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 30,694 करोड़ अधिक है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट हमारी सरकार की ओर से लागू सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा.

उद्योग मंत्री ने की तारीफ: वहीं, बीजेपी नेता और राज्य के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले 20 साल के विजन को इस बजट में समाहित किया है. विकसित बिहार को लेकर यह बजट बनाया गया है. इस बजट से बिहार काफी आगे बढ़ेगा. उद्योग के क्षेत्र में जो उद्योगपति यहां आएंगे, उनके लिए रेट कारपेट बिछाया गया है.

"महिला हो या वृद्धिजन हो या समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग हो, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ दिया गया है. बिहार का विकास हो, इसको देखते हुए सभी विभागों के लिए राशि स्वीकृत की गई है. स्वास्थ्य-शिक्षा और अच्छी सड़क को लेकर राशि दी गई है."- दिलीप जायसवाल, मंत्री, उद्योग विभाग

बजट पर कुमार सर्वजीत और दिलीप जायसवाल की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

क्या बोले आरजेडी विधायक?: वहीं, बोधगया से आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि यह पूंजीपतियों का बजट है. उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों और दलितों के लिए कुछ नहीं है. नीतीश सरकार दावा करती है कि उन लोगों ने महिलाओं को सशक्त कर दिया है, पुलिस में महिलाओं को भर्ती कर दिया लेकिन पुलिस लाइन में जाकर देखिये कि महिला पुलिस के लिए क्या सुविधा दी गई है?

"पूंजीपति को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है. बिहार के गांव में आप जाकर देखिए ना. नो तो कहीं नाली है और न ही गली ठीक है. स्कूल भवन की हालत भी वैसी ही है. पीने के लिए लोगों को शुद्ध पानी तक नहीं मिल रहा है. फिर भी यह लोग ढकोसला कर रहे हैं. गरीबों और दलितों के लिए बजट में कुछ नहीं है."- कुमार सर्वजीत, विधायक, आरजेडी

