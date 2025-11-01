ETV Bharat / state

'नहीं लौटाने होंगे 10 हजार रुपया..', महिलाओं को CM नीतीश कुमार का संदेश

सीएम नीतीश कुमार ( JDU Social Media )

पटना: बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिलाओं के खाते में 10-10 रुपये दे रहा है. इसी बीच अफवाह फैली कि महिलाओं को दिए जा रहे 10 हजार रुपये वापस लौटाने होंगे. इस तरह का अफवाह फैलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को एक संदेश दिया. 'राशि नहीं लौटानी पड़ेगी': सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि किसी भी महिला को राशि नहीं लौटानी पड़ेगी. इसलिए किसी को परेशान नहीं होने की अपील की. सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को अफवाह से सावधान रहने की अपील की है. सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दी जा रही सहायता राशि वापस नहीं करनी है. स्वरोजगार के लिए दी जा रही राशि: सीएम ने कहा कि यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि है ना कि ऋण है. अब तक इस योजना के तहत 1 करोड़ 51 लाख से अधिक महिलाओं को उनके खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं. यह योजना महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है?: 26 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत की थी. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की 1.51 करोड़ लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए. कुल 7500 करोड़ रुपये महिलाओं के खाते में भेजे गए थे. योजना का लाभ: सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को 10 हजार राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी. इससे महिला अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकती है. 26 सितंबर को इसकी पहली किस्त महिलाओं के खाते में भेजा गया था.