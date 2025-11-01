'नहीं लौटाने होंगे 10 हजार रुपया..', महिलाओं को CM नीतीश कुमार का संदेश
सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाले 10 हजार रुपये लौटाने की अफवाह पर खुलकर सामने आए.
Published : November 1, 2025 at 8:41 PM IST
पटना: बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिलाओं के खाते में 10-10 रुपये दे रहा है. इसी बीच अफवाह फैली कि महिलाओं को दिए जा रहे 10 हजार रुपये वापस लौटाने होंगे. इस तरह का अफवाह फैलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को एक संदेश दिया.
'राशि नहीं लौटानी पड़ेगी': सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि किसी भी महिला को राशि नहीं लौटानी पड़ेगी. इसलिए किसी को परेशान नहीं होने की अपील की. सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को अफवाह से सावधान रहने की अपील की है. सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दी जा रही सहायता राशि वापस नहीं करनी है.
स्वरोजगार के लिए दी जा रही राशि: सीएम ने कहा कि यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि है ना कि ऋण है. अब तक इस योजना के तहत 1 करोड़ 51 लाख से अधिक महिलाओं को उनके खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं. यह योजना महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है.
अफवाहों से रहें सावधान!— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 1, 2025
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दी जा रही सहायता राशि वापस नहीं करनी है।
यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि है, न कि ऋण।
अब तक इस योजना के तहत 1 करोड़ 51 लाख से अधिक महिलाओं को उनके खातों में 10-10… pic.twitter.com/dcDotnDrer
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है?: 26 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत की थी. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की 1.51 करोड़ लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए. कुल 7500 करोड़ रुपये महिलाओं के खाते में भेजे गए थे.
योजना का लाभ: सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को 10 हजार राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी. इससे महिला अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकती है. 26 सितंबर को इसकी पहली किस्त महिलाओं के खाते में भेजा गया था.
योजना का उद्देश्य: सरकार का उद्देश्य है कि अगर महिला 10 हजार रुपये में रोजगार शुरू करती है तो सरकार इसका 6 महीने के अंदर मूल्यांकन करेगी. रोजगार अच्छा रहा तो भविष्य में इसके विस्तार के लिए सरकार उस महिला को 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि देगी. इससे महिला अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकती है. इसकी अगली किस्त 7 नवंबर को जारी होना है.
1.51 करोड़ महिलाओं को लाभ: आपको बता दें कि इस योजना के तहत पहली बार 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं के खाते में 2500 करोड़ रुपये और फिर 17 अक्टूबर को 21 लाख महिलाओं के खाते में 2100 करोड़ रुपये डाले गए. इसके बाद 31 अक्टूबर को राशि ट्रांसफर किए गए. अब तक कुल 1.51 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है.
7 नवंबर को ट्रांसफर होगी राशि: अब अगला किस्त 7 नवंबर, फिर 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर और 5 दिसंबर को ट्रांसफर होना है. सरकारी जानकारी के अनुसार 6 सितंबर कर जितने आवेदन आए थे, इसके माध्यम से महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जा चुकी है.
क्या रोजगार कर सकती हैं महिला?: फल-जूस की दुकाना, सब्जी दुकान, किराना, प्लास्टिक बर्तन और सामग्री, खिलौना और जनरल दुकान, ऑटो मोबाइल रिपेयर, मोबाइल बिक्री, रिचार्ज, स्टेशनरी और फोटो कॉपी, खाद्य सामग्री, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक ज्वेलरी, कपड़ा, फुटवलियर, सिलाई, बिजली उपकरण, कृषि कार्य, बकरी, मुर्गी पालन आदि व्यवसाय शुरू कर सकती है.
किसे मिलेगा लाभ?: पति-पत्नी, अविवाहित महिला, जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं. महिला को जीविका स्वंय सहायता समूह से जुड़ना है. आवेदिका की उम्र 18 से 60 साल तक होनी चाहिए. इसके साथ पति इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए.
ये भी पढ़ें: महिला रोजगार योजना का एक करोड़ 51 लाख महिलाओं को मिला लाभ,बिहार चुनाव पर कितना पडे़गा प्रभाव ?