नीतीश कुमार के संकटमोचन थे अरुण जेटली, जंयती पर याद कर भावुक हुए CM

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरुण जेटली की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की. जानें दोनों की दो दशकों की गहरी दोस्ती की कहानी.

अरुण जेटली जयंती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 28, 2025 at 3:28 PM IST

4 Min Read
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर देश भर के प्रमुख नेताओं ने भी जेटली को याद किया.

ठंड के बावजूद दी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि: पटना में भीषण ठंड के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कंकड़बाग स्थित पार्क में अरुण जेटली की प्रतिमा पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, जिसमें जदयू और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल होते हैं.

अरुण जेटली जयंती (ETV Bharat)

दो दशकों की गहरी दोस्ती की मिसाल: नीतीश कुमार और अरुण जेटली की मित्रता दो दशकों से अधिक पुरानी थी. भाजपा में नीतीश के सबसे करीबी मित्र के रूप में जेटली की चर्चा हमेशा होती रही. जेटली ने हमेशा नीतीश का साथ दिया और गठबंधन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

नीतीश के लिए जेटली थे खेवनहार: अरुण जेटली जीवित रहते तक नीतीश कुमार के संकटमोचक रहे हैं. नीतीश कुमार अपनी हर मांग भाजपा से मनवाने में जेटली की दोस्ती का लाभ उठाते रहे. जेटली के निधन के बाद भी नीतीश उनकी स्मृति को जीवित रखे हुए हैं.

दो दशकों की गहरी दोस्ती (ETV Bharat)

प्रतिमा स्थापना और राजकीय समारोह की शुरुआत: जेटली के निधन के बाद नीतीश कुमार ने पटना के कंकड़बाग में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित कराई. हर जयंती और पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित होकर नमन करते हैं.

गठबंधन के मजबूत तालमेल में जेटली का योगदान: जदयू और भाजपा के बीच पिछले दो दशकों से बेहतर तालमेल बना रहा, इसमें अरुण जेटली का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है. पार्टी के कई नेताओं के विरोध के बावजूद जेटली नीतीश पर भरोसा करते रहे.

नीतीश कुमार और अरुण जेटली (ETV Bharat)

नीतीश को पहली बार सीएम बनाने में जेटली की भूमिका: साल 2000 में नीतीश कुमार को मात्र सात दिनों के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में अरुण जेटली की अहम भूमिका रही. उस समय जदयू और भाजपा में भी पूर्ण सहमति नहीं थी, लेकिन जेटली ने इसे संभव बनाया.

2005 चुनाव और नीतीश का चेहरा घोषित करना: 2005 के विधानसभा चुनाव में अरुण जेटली की पहल पर ही नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया. इससे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला और लंबे समय तक सत्ता स्थापित हुई.

अलगाव के बाद भी बनी रही व्यक्तिगत मित्रता: नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग होकर लालू प्रसाद के खेमे में गए, तब भी जेटली से उनकी मित्रता बनी रही. दिल्ली आने पर नीतीश जेटली के आवास पर मिलने जरूर जाते थे. 2017 में एनडीए में वापसी में भी जेटली की भूमिका महत्वपूर्ण थी.

जेटली के निधन पर नीतीश की भावुक प्रतिक्रिया: 2019 में अरुण जेटली के निधन की खबर मिलते ही नीतीश कुमार ने सभी कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की. बिहार में दो दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया. राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, जेटली और सुशील मोदी नीतीश के लिए तारणहार रहे, लेकिन अब दोनों नहीं हैं.

अरुण जेटली जयंती में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

अरुण जेटली को आज भी नहीं भूले नीतीश: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि नीतीश कुमार अरुण जेटली की चर्चा हमेशा करते रहे हैं, चाहे बीजेपी के साथ रहे हैं या बीजेपी से अलग. आज भी अरुण जेटली को नीतीश कुमार नहीं भूले. बीजेपी के नेताओं में यदि नीतीश कुमार किसी की सबसे अधिक चर्चा करते हैं तो वह अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली और बिहार से सुशील मोदी ही हैं. इसलिए नीतीश कुमार जब भी तीनों का पुण्यतिथि हो या फिर जयंती समारोह में जाने से नहीं भूलते हैं.

"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के अरुण जेटली और सुशील कुमार मोदी हमेशा तारणहार की भूमिका निभाते रहे. हालांकि दुर्भाग्य से अब बीजेपी में दोनों नहीं है. दोनों का निधन हो चुका है. नीतीश कुमार इनकी पुण्यतिथि हो या फिर जयंती समारोह जरूर शिरकत करते हैं."-प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

