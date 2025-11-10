ETV Bharat / state

नीतीश कुमार का मतदान से पहले बड़ा मंथन, ललन सिंह-विजय चौधरी-अशोक चौधरी-रामनाथ ठाकुर रहे मौजूद

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. वैसे तो रविवार शाम को 122 सीटों पर प्रचार समाप्त हो गया है, लेकिन नेताओं की धड़कन दूसरे चरण के वोटिंग से पहले बढ़ी हुई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे चरण में भी करीब 40 से अधिक जनसभाएं की है.

नीतीश कुमार ने नेताओं के साथ किया मंथन : पहले और दूसरे चरण को मिला दें तो 80 से अधिक जनसभा मुख्यमंत्री ने की है. मैराथन चुनाव प्रचार अभियान के बाद आज मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक ली है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और एमएलसी संजय गांधी को सीएम आवास में बुलाकर बातचीत की है.

चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

''मुख्यमंत्री ने सबको बुलाया था और करीब आधे घंटे तक सीएम ने बातचीत की है. पहले चरण के हुए चुनाव और दूसरे चरण के होने वाले चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है. दूसरे फेज में जदयू 44 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है.''- संजय गांधी, जदयू एमएलसी

कोई चूक ना हो इसको लेकर माथापच्ची : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले चरण में हुए 121 सीटों की भी फीडबैक लगातार ले रहे हैं. वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को होने वाली वोटिंग को लेकर भी कोई चूक ना हो इसको लेकर मंथन की है. साथ ही 14 नवंबर को दोनों चरणों का काउंटिंग होगा तो उसकी भी पार्टी कr तरफ से तैयारी हो रही है.