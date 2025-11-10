नीतीश कुमार का मतदान से पहले बड़ा मंथन, ललन सिंह-विजय चौधरी-अशोक चौधरी-रामनाथ ठाकुर रहे मौजूद
मैराथन प्रचार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम आवास में बड़ी बैठक की. पार्टी के नेताओं के साथ मंथन किया. पढ़ें खबर
Published : November 10, 2025 at 1:34 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. वैसे तो रविवार शाम को 122 सीटों पर प्रचार समाप्त हो गया है, लेकिन नेताओं की धड़कन दूसरे चरण के वोटिंग से पहले बढ़ी हुई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे चरण में भी करीब 40 से अधिक जनसभाएं की है.
नीतीश कुमार ने नेताओं के साथ किया मंथन : पहले और दूसरे चरण को मिला दें तो 80 से अधिक जनसभा मुख्यमंत्री ने की है. मैराथन चुनाव प्रचार अभियान के बाद आज मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक ली है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और एमएलसी संजय गांधी को सीएम आवास में बुलाकर बातचीत की है.
''मुख्यमंत्री ने सबको बुलाया था और करीब आधे घंटे तक सीएम ने बातचीत की है. पहले चरण के हुए चुनाव और दूसरे चरण के होने वाले चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है. दूसरे फेज में जदयू 44 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है.''- संजय गांधी, जदयू एमएलसी
कोई चूक ना हो इसको लेकर माथापच्ची : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले चरण में हुए 121 सीटों की भी फीडबैक लगातार ले रहे हैं. वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को होने वाली वोटिंग को लेकर भी कोई चूक ना हो इसको लेकर मंथन की है. साथ ही 14 नवंबर को दोनों चरणों का काउंटिंग होगा तो उसकी भी पार्टी कr तरफ से तैयारी हो रही है.
'2020 से होगा काफी बेहतर प्रदर्शन' : पार्टी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री की तरफ से 14 नवंबर को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री की नजर पूरे विधानसभा चुनाव पर है. पार्टी नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री को यह आश्वस्त किया गया है कि इस बार जदयू का प्रदर्शन 2020 के मुकाबले काफी बेहतर होगा.
101 सीटों पर JDU लड़ रही चुनाव : दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार इस चुनाव में अंतिम पारी खेल रहे हैं. ऐसे में किस प्रकार से जेडीयू ज्यादा से ज्यादा सीटों पर फतह हासिल करे इसको लेकर जद्दोजहद जारी है.
