4954 ANM को सरकार ने दिया नियुक्ति पत्र, जानिए क्या बोले नीतीश कुमार
सरकार ने चुनाव से पहले नौकरी-रोजगार का वादा किया था, उसपर लगातार काम हो रहा है. इसी कड़ी में ANM को नियुक्ति पत्र दिया गया.
Published : April 8, 2026 at 4:24 PM IST
पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद पद की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं. इसको लेकर वह दिल्ली जाने वाले हैं. इससे पहले बुधवार को सीएम ने नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) को नियुक्ति पत्र प्रदान किया.
ANM को दिया गया ज्वानिंग लेटर : पटना के शास्त्रीनगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में इन सभी को नियुक्ति पत्र दिया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से विनीता कुमारी, स्वाति कुमारी और रौशनी कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया. मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त एएनएम को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेरा विश्वास है कि सभी नवनियुक्त कर्मी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी.
क्या बोले नीतीश कुमार? : सीएम नीतीश कुमार ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर विश्वास जताते हुए लिखा कि 4954 एएनएम नियुक्तियों के साथ बिहार का स्वास्थ्य तंत्र मजबूत होगा. कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके समर्पण, निष्ठा और मेहनत से निश्चित ही बिहार के हर कोने तक सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी.
''एएनएम कर्मचारी हर गांव और शहर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और रोगों की रोकथाम में अहम भूमिका निभाते हैं. इस नियुक्ति से बिहार का स्वास्थ्य तंत्र और अधिक सशक्त बनेगा और प्रदेश में स्वास्थ्य, जागरूक और समर्थ समाज की दिशा में मजबूती आएगी.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
आज पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित 4954 ए॰एन॰एम॰ के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सम्मिलित हुआ। इस कार्यक्रम में चयनित ए॰एन॰एम॰ को नियुक्ति पत्र सौंपा।— Nitish Kumar (@NitishKumar) April 8, 2026
सभी नवनियुक्त ए॰एन॰एम॰ को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा विश्वास है कि सभी के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी से… pic.twitter.com/UjVeYrckiq
कौन-कौन रहे मौजूद? : कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं नियुक्ति पत्र पाने वालीं एएनएम उपस्थित थीं. इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी नव नियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दीं.
कल दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार : दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं. वे गुरुवार को दिल्ली जाने वाले हैं और शुक्रवार को उनके राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है. माना जा रहा है कि वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं.
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