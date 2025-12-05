ETV Bharat / state

नौकरी रोजगार के लिए बिहार में एक्शन, CM नीतीश कुमार ने तीन नए विभाग बनाने का निर्देश दिया

चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए नीतीश सरकार लग चुकी है. सीएम ने तीन नए विभाग बनाने का निर्देश दिया है.

Nitish Kumar
नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 5, 2025 at 4:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक करोड़ नौकरी और रोजगार को लेकर लगातार बड़े फैसले रहे हैं. आज मुख्यमंत्री ने तीन नया विभाग युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा नागर विमानन विभाग सृजित करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी खुद एक्स पर पोस्ट करके दी है.

''हमलोगों ने अगले 5 वर्षों (2025-30) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए. साथ ही लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सघन अनुश्रवण भी किया जाए.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर आगे कहा कि इसके लिए राज्य में अलग से तीन नए विभाग- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा नागर विमानन विभाग सृजित करने का निर्देश दिया है. इन तीन नए विभागों के सृजन से राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी मदद मिलेगी. युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग के जरिए अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने का निर्णय लिया गया है.

''राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के सृजन का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिले. तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा का विकास हो और समाज के सभी वर्गों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगारपरक शिक्षा मिल सके.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि आप सभी को पता है कि राज्य में कई नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है एवं भविष्य में उड़ान योजना के तहत कई बड़े-छोटे नए हवाई अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है. राज्य में अलग से नागर विमानन विभाग के सृजन से इसमें तेजी आएगी, औद्योगिक वातावरण बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इससे राज्य में निर्मित उत्पादों के निर्यात में मदद मिलेगी.

''हमलोगों ने अलग से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय एवं बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम (Bihar Marketing Promotion Corporation) सृजित करने का भी निर्णय लिया है जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का गठन कर युवाओं को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित कौशल विकास के लिए प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी ताकि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी/ रोजगार का अवसर मिल सके.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

सीएम नीतीश कुमार ने कहा बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम (Bihar Marketing Promotion Corporation) के सृजन से राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ-साथ हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे उत्पादों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी और बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं.

''अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों, उन्हें रोजगार के नए अवसर मिले, उनका भविष्य सुरक्षित हो इसके लिए हमलोग कृतसंकल्पित हैं.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

ये भी पढ़ें :-

5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान.. अधिकारियों को दिया ये आदेश

बिहार में नौकरी की बहार, 400 पदों पर सीधी भर्ती, जानें कितना मिलेगा वेतन?

TAGGED:

THREE NEW DEPARTMENTS IN BIHAR
बिहार में नौकरी रोजगार
नौकरी रोजगार तीन नए विभाग
JOB IN BIHAR
CM NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.