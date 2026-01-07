ETV Bharat / state

'बिहार में अधिकारी सुनेंगे लोगों की समस्या', नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय 3 के तहत लिए गए फैसले सब का सम्मान जीवन आसान के तहत नई व्यवस्था की है. जिसमें अधिकारी लोगों की समस्याएं सुनेंगे. सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय में अधिकारी 19 जनवरी से शिकायत सुनेंगे. मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है.

'लोगों का जीवन आसान बनाना है': सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है कि आप सबको मालूम है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद हमलोगों ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया है. सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय 'सबका सम्मान-जीवन आसान' (Ease of Living) का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है.