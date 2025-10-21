ETV Bharat / state

CM नीतीश कुमार ने बेटे निशांत के साथ मनाई दिवाली, मुख्यमंत्री आवास में खुद जलाते नजर आए मिट्टी के दीये...देखें VIDEO

नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल दिवाली को अपने मुख्यमंत्री आवास में सादगी और परंपरागत ढंग से मनाया. उन्होंने खुद अपने हाथों से दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव की शुरुआत की. इस मौके पर उनके बेटे निशांत कुमार भी उनके साथ मौजूद थे. मुख्यमंत्री आवास की सजावट बेहद साधारण होने के बाद भी आकर्षक थी, जहां दीपों की जगमगाहट से पूरा परिसर भक्ति और शांति के रंग में रंगा नजर आ रहा था. यह आयोजन न परंपराओं और सीएम को दिखा रहा था. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो: मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर भी दिवाली की शुभकामनाएं साझा की. उनके पोस्ट में लिखा गया, “प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है. इसे पारस्परिक सौहार्द्र, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं.” इस संदेश के साथ उनकी सादगीपूर्ण उत्सव की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो (ETV Bharat) जनता ने सराही सादगी और मर्यादा: नीतीश कुमार के सादगीपूर्ण दिवाली उत्सव ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा. कई यूजर्स ने उनकी सादगी और परंपराओं के प्रति सम्मान को सराहा. टिप्पणियों में लोगों ने लिखा कि नीतीश कुमार हमेशा से ही सादगी और मर्यादा के प्रतीक रहे हैं. उनके इस आयोजन ने न केवल बिहारवासियों को प्रेरित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि त्योहारों का असली आनंद सादगी और भक्ति में ही है.