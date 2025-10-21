ETV Bharat / state

CM नीतीश कुमार ने बेटे निशांत के साथ मनाई दिवाली, मुख्यमंत्री आवास में खुद जलाते नजर आए मिट्टी के दीये...देखें VIDEO

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सादगी से दिवाली मनाई, दीप जलाए, और बिहारवासियों को शुभकामनाएं दीं. देखें बेटे निशांत के साथ उनकी सादगी का वीडियो.

CM NITISH KUMAR
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 21, 2025 at 8:14 AM IST

3 Min Read
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल दिवाली को अपने मुख्यमंत्री आवास में सादगी और परंपरागत ढंग से मनाया. उन्होंने खुद अपने हाथों से दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव की शुरुआत की. इस मौके पर उनके बेटे निशांत कुमार भी उनके साथ मौजूद थे. मुख्यमंत्री आवास की सजावट बेहद साधारण होने के बाद भी आकर्षक थी, जहां दीपों की जगमगाहट से पूरा परिसर भक्ति और शांति के रंग में रंगा नजर आ रहा था. यह आयोजन न परंपराओं और सीएम को दिखा रहा था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो: मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर भी दिवाली की शुभकामनाएं साझा की. उनके पोस्ट में लिखा गया, “प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है. इसे पारस्परिक सौहार्द्र, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं.” इस संदेश के साथ उनकी सादगीपूर्ण उत्सव की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो (ETV Bharat)

जनता ने सराही सादगी और मर्यादा: नीतीश कुमार के सादगीपूर्ण दिवाली उत्सव ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा. कई यूजर्स ने उनकी सादगी और परंपराओं के प्रति सम्मान को सराहा. टिप्पणियों में लोगों ने लिखा कि नीतीश कुमार हमेशा से ही सादगी और मर्यादा के प्रतीक रहे हैं. उनके इस आयोजन ने न केवल बिहारवासियों को प्रेरित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि त्योहारों का असली आनंद सादगी और भक्ति में ही है.

CM NITISH KUMAR
जनता ने सराही सादगी और मर्यादा (ETV Bharat)

बिहारवासियों को दी शुभकामनाएं: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पावन अवसर पर बिहार की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का पर्व अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है. उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस त्योहार को आपसी सौहार्द्र, प्रेम और उल्लास के साथ मनाएं.

CM NITISH KUMAR
खुद जलाते नजर आए मिट्टी का दीये (ETV Bharat)

आत्मिक प्रकाश और सामाजिक एकता का प्रतीक: नीतीश कुमार ने कहा कि दीपावली केवल दीप जलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह आत्मिक प्रकाश और सामाजिक एकता का प्रतीक है. उन्होंने कामना की कि यह पवित्र पर्व बिहार में सुख, शांति और समृद्धि लाए. साथ ही, उन्होंने यह भी आह्वान किया कि हर घर में खुशहाली और उजियारा फैले. मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति भी लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी, ताकि त्योहार का आनंद पर्यावरण के अनुकूल हो.

CM NITISH KUMAR
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सादगी (ETV Bharat)

पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर: मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता पर विशेष बल दिया. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे दिवाली के दौरान पटाखों का उपयोग कम करें और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें. नीतीश कुमार ने कहा कि दिवाली का प्रकाश केवल दीपों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हमारे जीवन में स्वच्छता, जागरूकता और सकारात्मकता का प्रतीक बनना चाहिए.

CM NITISH KUMAR
बेटे निशांत के साथ मनाई दिवाली (ETV Bharat)

ETV Bharat Logo

