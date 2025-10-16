ETV Bharat / state

बिहार में आज से चुनावी शोर, नीतीश कुमार समस्तीपुर से करेंगे प्रचार का आगाज

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है. इसके साथ ही प्रचार अभियान पर जोर पकड़ने लगा है. 15 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित 159 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया. आज भी कई बड़े नेता नामांकन करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समस्तीपुर के सराय रंजन और दरभंगा के बहादुरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे.

विजय कुमार चौधरी करेंगे नामांकन: सराय रंजन से उनके करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी और बहादुरपुर से मंत्री मदन सहनी दोबारा नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे. एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उत्पन्न नाराजगी को काफी हद तक सुलझा लिया गया है.

एनडीए में सीट बंटवारे का समाधान: जदयू ने पहली और दूसरी, वहीं लोजपा (रामविलास) ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी की है. जबकि बीजेपी अब तक तीन सूचियां जारी कर चुकी है. हम (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा) और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी अपनी-अपनी सूचियां घोषित की हैं.

राजद के 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा: इस बीच, बसपा ने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, और राजद ने 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. आप (आम आदमी पार्टी) ने भी 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने पहले ही दो सूचियां जारी कर दी हैं.

महागठबंधन में अभी भी असमंजस: जहां एनडीए में सीट बंटवारे का मसला सुलझ गया है, वहीं महागठबंधन में अभी भी कुछ पेंच फंसे हुए हैं. गठबंधन के भीतर उम्मीदवारों और सीटों को लेकर चर्चाएं जारी है. इस बीच, बड़े नेताओं के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे सियासी माहौल और गर्म हो गया है. महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने भी 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल कर अपनी सक्रियता दिखाई है.