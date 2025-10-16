बिहार में आज से चुनावी शोर, नीतीश कुमार समस्तीपुर से करेंगे प्रचार का आगाज
एनडीए में सीट बंटवारे बाद प्रचार तेज हो चुका है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं. पढ़ें..
Published : October 16, 2025 at 1:25 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है. इसके साथ ही प्रचार अभियान पर जोर पकड़ने लगा है. 15 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित 159 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया. आज भी कई बड़े नेता नामांकन करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समस्तीपुर के सराय रंजन और दरभंगा के बहादुरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे.
विजय कुमार चौधरी करेंगे नामांकन: सराय रंजन से उनके करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी और बहादुरपुर से मंत्री मदन सहनी दोबारा नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे. एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उत्पन्न नाराजगी को काफी हद तक सुलझा लिया गया है.
एनडीए समर्थित जदयू ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। सभी को बहुत-बहुत बधाई और जीत की अग्रिम शुभकामनाएँ।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 16, 2025
मिलकर बनाएंगे विकसित और समृद्ध बिहार!
Janata Dal (United) #आएगी_NDA pic.twitter.com/QCd1FA9QTb
एनडीए में सीट बंटवारे का समाधान: जदयू ने पहली और दूसरी, वहीं लोजपा (रामविलास) ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी की है. जबकि बीजेपी अब तक तीन सूचियां जारी कर चुकी है. हम (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा) और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी अपनी-अपनी सूचियां घोषित की हैं.
राजद के 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा: इस बीच, बसपा ने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, और राजद ने 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. आप (आम आदमी पार्टी) ने भी 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने पहले ही दो सूचियां जारी कर दी हैं.
महागठबंधन में अभी भी असमंजस: जहां एनडीए में सीट बंटवारे का मसला सुलझ गया है, वहीं महागठबंधन में अभी भी कुछ पेंच फंसे हुए हैं. गठबंधन के भीतर उम्मीदवारों और सीटों को लेकर चर्चाएं जारी है. इस बीच, बड़े नेताओं के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे सियासी माहौल और गर्म हो गया है. महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने भी 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल कर अपनी सक्रियता दिखाई है.
सीएम और केंद्रीय नेताओं का प्रचार अभियान: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं. वे सराय रंजन और बहादुरपुर में अपने उम्मीदवारों के समर्थन में सभाएं करेंगे. इसके साथ ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तीन दिवसीय दौरे पर आज बिहार पहुंच गये हैं. बीजेपी के कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिहार में नामांकन और प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पटना और सहरसा में कार्यक्रम कर रहे हैं. वे 15 अक्टूबर को दीघा के विधायक संजीव चौरसिया के नामांकन में भी शामिल हुए थे.
#WATCH | दानापुर, पटना: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, " ...उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहान्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं... राजद के सहयोगी वहां पर इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। हम लोगों ने तो उनकी संपत्ति… pic.twitter.com/BrjxSxrfHR— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 16, 2025
चढ़ने लगा चुनावी पारा: बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह गरमा चुका है. नामांकन प्रक्रिया के साथ ही सभी दलों ने अपने प्रचार अभियान में तेजी ला दी है. एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. विभिन्न दलों की ओर से उम्मीदवारों की सूचियां जारी होने और बड़े नेताओं के प्रचार में उतरने से मतदाताओं में भी उत्साह बढ़ रहा है.
आगामी दिनों में और तेज होगा प्रचार: आने वाले दिनों में बिहार में चुनावी प्रचार और जोर पकड़ेगा. नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी दल अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर काम करेंगे. नीतीश कुमार, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं की सक्रियता से बिहार का सियासी पारा और चढ़ने की उम्मीद है.
