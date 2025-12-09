ETV Bharat / state

बिहार कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर, सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा

मुंबई की कंपनी युवा को देगी ट्रेनिंग: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड मुंबई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए बिहार सरकार के साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गई है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के नगर निकाय के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है. रोहतास के राज्यखाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है.

सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा : षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को अब 252% के स्थान पर 257 प्रतिशत डीए मिलेगा. वहीं पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466% के स्थान पर 474% DA मिलेगा. 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से यह मिलेगा.

19 एजेंडों पर मुहर: मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडा पर मुहर लगी है. इसमें सबसे प्रमुख सरकारी कर्मचारियों का DA 5% बढ़ा है. 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 252% के स्थान पर अब 257 प्रतिशत DA मिलेगा.

पटना: बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की बैठक की. इसमें 19 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. नयी सरकार बनने के बाद बिहार कैबिनेट की यह दूसरी बैठक है. बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के कारण पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी. 25 नवंबर को पहली बैठक में 10 एजेंडा पर मुहर लगा था.

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन और न्यास के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि से कॉर्प्स फंड के गठन की स्वीकृति. संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन एवं इसका बिहार सोसाइटी निबंध अधिनियम 1960 के तहत निबंधन कराए जाने की स्वीकृति दी गई है.

तीन नए विभागों की स्वीकृति: नीतीश सरकार ने कैबिनेट में तीन नए विभागों के गठन पर मुहर लगाई. 45 विभागों के अतिरिक्त तीन नए विभाग होंगे. युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग. इसके साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग. श्रम संसाधन विभाग का नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की भी स्वीकृति.

पहली कैबिनेट में लिए थे बड़े फैसले: मुख्यमंत्री ने पहले कैबिनेट की बैठक में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने के वादा को पूरा करने के लिए बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने, बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना एवं उद्योगों का जाल बिछाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला लिया था.

25 चीनी मिल खोला जाएगा: बिहार में 25 चीनी मिलों को खोले जाने को लेकर मुहर लगी थी. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया. बंद पड़े 9 चीनी मिल को खोलने का फैसला लिया गया था.

11 सैटलाइट टाउनशिप विकसित होगा: बिहार को न्यू एज इकोनामी अंतर्गत एक वैश्विक बैंक एंड ग्लोबल वर्कप्लेस रूप में अगले 5 वर्षों में स्थापित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु शीर्ष समिति के गठन की स्वीकृति भी कैबिनेट में दी गई थी. बिहार में 11 सैटलाइट टाउनशिप विकसित करने का भी फैसला दिया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सके.

ये भी पढ़ें: नीतीश सरकार का मेगा प्लान, 5 साल में 50 लाख करोड़ निवेश.. बिहार में CISF की तर्ज पर बनेगी BISF