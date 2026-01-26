ETV Bharat / state

पुनपुन के मरांची महादलित टोले के झंडातोलन कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार, सिद्धेश्वर मांझी ने फहराया तिरंगा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनपुन के मरांची महादलित टोले में झंडोत्तोलन में शामिल हुए. बुजुर्ग सिद्धेश्वर मांझी ने तिरंगा फहराया. पढ़ें खबर-

PUNPUN MARANCHI MAHADALIT TOLA
मरांची महादलित टोला (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

January 26, 2026

पटना: पटना जिले के पुनपुन प्रखंड अंतर्गत मरांची गांव के महादलित टोले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष झंडोत्तोलन कार्यक्रम में भाग लिया. यहां गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 72 वर्षीय सिद्धेश्वर मांझी ने मुख्यमंत्री के समक्ष तिरंगा फहराया. मुख्यमंत्री ने उन्हें सलामी दी और राष्ट्रगान के बाद सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी. इस कार्यक्रम से पूरे गांव में उत्साह का माहौल छा गया और गांव की सूरत-सीरत में बदलाव की उम्मीद जगी.

सिद्धेश्वर मांझी ने किया ध्वजारोहण, सीएम ने दी सलामी: कार्यक्रम की शुरुआत में 72 वर्षीय सिद्धेश्वर मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उन्हें सम्मानपूर्वक सलामी दी. राष्ट्रगान गाने के बाद सीएम ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस की बधाई दी. यह परंपरा महादलित समाज के लोगों को सम्मान देने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रतीक है.

झंडातोलन कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार (ETV Bharat)

गांव को मिली कई सौगातें: मुख्यमंत्री ने संबोधन में मरांची गांव के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की. इसमें सामुदायिक केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, गांव को नेशनल हाईवे से जोड़ने, आहर-पाईन की खुदाई और राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय को चारदीवारी करने की स्वीकृति शामिल है. इसके अलावा महिला रोजगार योजना के तहत दो महिलाओं को स्वीकृति पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत चेक वितरण, दो लाभुकों को चश्मा वितरण और जन वितरण प्रणाली के तहत दो लड़कों को लाभ प्रदान किया गया. कई अन्य योजनाओं के तहत भी लाभार्थियों को लाभांश दिए गए.

PUNPUN MARANCHI MAHADALIT TOLA
बुजुर्ग सिद्धेश्वर मांझी ने तिरंगा फहराया (ETV Bharat)

महादलित टोलों में हर साल झंडोत्तोलन: संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाने और टॉप फाइव राज्यों में शामिल करने के लिए संकल्पित हैं. वे हर साल गणतंत्र दिवस पर किसी महादलित टोले में जाकर झंडोत्तोलन करते हैं ताकि समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में लाया जा सके. उन्होंने सभी अधिकारियों और मंत्रियों को भी महादलित टोलों में झंडा फहराने का निर्देश दिया है. उन्होंने आवासीय विद्यालय, छात्रावास सहित विकास के विशेष कार्यक्रमों का जिक्र किया.

"बिहार विकसित राज्य बनेगा. टॉप फाइव राज्यों में शामिल होगा. केंद्र सरकार से काफी भरपूर सहयोग मिल रहा है, लगातार बिहार में काम हो रहा है. हर गांव को बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से विकसित किया जा रहा है." -नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

PUNPUN MARANCHI MAHADALIT TOLA
मरांची महादलित टोले में झंडोत्तोलन (ETV Bharat)

केंद्र से भरपूर सहयोग, हर गांव में बिजली-पानी-सड़क: मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग मिल रहा है और बिहार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं. हर गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है. उन्होंने महादलितों के संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि विकास के कार्यक्रम चारों तरफ चलाए जा रहे हैं ताकि राज्य तेजी से आगे बढ़े.

PUNPUN MARANCHI MAHADALIT TOLA
गांव को मिली कई सौगातें (ETV Bharat)

प्रमुख हस्तियां और अधिकारी रहे मौजूद: कार्यक्रम में सांसद संजय झा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, विधायक श्याम रजक, विधान पार्षद रविंद्र सिंह समेत कई राजनीतिक हस्तियां उपस्थित रहीं. प्रशासनिक स्तर पर पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. जिला प्रशासन ने पूरे आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

विकास की नई उम्मीद: मुख्यमंत्री के आगमन पर पूरे मरांची गांव में जोश और उत्साह देखने को मिला. घोषित योजनाओं से स्थानीय लोगों में विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है. यह कार्यक्रम महादलित समाज के उत्थान और बिहार के समग्र विकास की दिशा में मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

MARANCHI MAHADALIT TOLA
नीतीश कुमार
मरांची महादलित टोला
REPUBLIC DAY 2026
CM NITISH KUMAR

