मढ़ौरा शुगर मिल को पुनर्जीवित करने की तैयारी, सम्राट चौधरी ने किया बड़ वादा

सारण में मढ़ौरा चीनी मिल पुनर्जीवित करने की बात ने उम्मीद जगा दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया वादा.

मढ़ौरा चीनी मिल (ETV Bharat)
छपरा: सारण जिले का मढ़ौरा इलाका कभी बिहार के औद्योगिक मानचित्र पर चमकता सितारा था. राज्य का 'मैनचेस्टर' कहलाने वाला यह कस्बा 24 घंटे फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलते धुएं और तीनों शिफ्ट में काम करने वाले हजारों मजदूरों की आवाजाही से गुलजार रहता था. यहां की फैक्ट्रियां न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देती थी, बल्कि दूर-दूर से लोग रोजगार की तलाश में यहां बसते थे. लेकिन पिछले तीन दशकों में तेजी से बंद होती इकाइयों ने इस इलाके को वीरान कर दिया है. आज यहां के लोग पलायन कर रहे हैं.

औद्योगिक गौरव का सुनहरा दौर: मढ़ौरा का औद्योगिक इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा है. 1904 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड (कॉनपोर शुगर मिल) बिहार की पहली चीनी मिल थी, जो गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी. इसके बाद 1929 में सी एंड ई मोर्टन लिमिटेड द्वारा विश्व प्रसिद्ध मॉर्टन चॉकलेट फैक्ट्री लगाई गई, जहां चॉकलेट, टॉफी और कुकीज बनती थी. इसी साल सारण डिस्टलरी और सारण इंजीनियरिंग वर्क्स जैसी अन्य बड़ी इकाइयां भी शुरू हुईं. इन चार प्रमुख फैक्ट्रियों ने इलाके को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और रोजगार के बड़े केंद्र बना दिया.

मॉर्टन की मिठास और चीनी मिल की चमक: मॉर्टन चॉकलेट फैक्ट्री की मिठास 1990 के दशक तक घर-घर पहुंचती थी. यह ब्रांड इतना लोकप्रिय था कि भारतीय सेना और एयर इंडिया तक में इसकी सप्लाई होती थी. चीनी मिल भी तीनों शिफ्ट में चलती रहती थी, जहां मजदूरों की लगातार आवाजाही रहती थी. सारण इंजीनियरिंग वर्क्स मशीनरी बनाता था, जो रूस और ब्रिटेन तक पहुंचती थी. डिस्टलरी यूनिट ने भी क्षेत्र को आर्थिक मजबूती दी. इन फैक्ट्रियों से हजारों प्रत्यक्ष और लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होते थे, जिससे मढ़ौरा बिहार का औद्योगिक हब बन गया था.

उद्योगों का पतन: 1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती सालों में श्रम विवाद, सरकारी नीतियों की कमी और प्रबंधन संबंधी समस्याओं के कारण ये इकाइयां बंद होने लगीं. कानपुर शुगर मिल 1997 में बंद हुई, जिसके बाद यह खंडहर में बदल गई. मॉर्टन फैक्ट्री लगभग 25 वर्ष पहले बंद होकर अपनी जमीन प्राइवेट हाथों बेच दी गई. सारण डिस्टलरी और इंजीनियरिंग वर्क्स भी अस्तित्व खो चुके हैं. आज इन स्थलों पर सिर्फ जर्जर इमारतें, टूटी चिमनियां और लोहे की चोरी के निशान बचे हैं. किसानों और मजदूरों के करोड़ों रुपये बकाया हैं, जबकि जमीनों पर स्थानीय कब्जे हो चुके हैं.

राजनीतिक वादे और निराशा: बंद फैक्ट्रियों को लेकर राजनीतिक दलों में खींचतान बनी रही. पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि चीनी मिल चालू करके यहां की चीनी से चाय पिएंगे, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में है. लालू प्रसाद यादव और राजीव प्रताप रूडी के बीच भी यह मुद्दा रहा. हाल के वर्षों में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की बंद चीनी मिलों को चालू करने का वादा किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी 1 साल के अंदर मढ़ौरा चीनी मिल सहित अन्य मिलों को फिर से स्थापित करने की बात कही है. नवंबर 2025 में NDA सरकार ने 9 बंद मिलों को पुनर्जीवित करने की योजना मंजूर की, जिसमें मढ़ौरा शामिल है.

नई उम्मीद, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री: पुराने उद्योगों के पतन के बीच एक नई उम्मीद डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री के रूप में आई. लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री काल में प्रस्तावित यह प्रोजेक्ट बाद में जनरल इलेक्ट्रिक (अब वाबटेक) और भारतीय रेलवे के संयुक्त उपक्रम से 2018 में शुरू हुआ. यहां उच्च क्षमता वाले डीजल इंजन बनते हैं, जो अब अफ्रीका जैसे देशों में निर्यात हो रहे हैं. हालांकि स्थानीय लोगों को इसमें ज्यादा रोजगार नहीं मिला, क्योंकि अधिकांश नौकरियां बाहरी लोगों को मिली. यह फैक्ट्री मढ़ौरा को नई पहचान दे रही है, लेकिन पुरानी मिलों की जगह नहीं ले पाई.

स्थानीय लोगों की पीड़ा और पलायन: स्थानीय निवासी प्रभास कुमार ने बताया कि फैक्ट्रियां बंद होने से मजदूरों और किसानों की जिंदगी उजड़ गई. हजारों परिवार पलायन कर गए, जबकि बचे लोग बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे हैं. चीनी मिल के खंडहरों में लोहा चोरी जारी है. राजनीतिक वादे सिर्फ चुनावी भाषण तक सीमित रहते हैं. पुरानी चहल-पहल अब यादों में सिमट गई है.

भविष्य की उम्मीद और चुनौतियां: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक साल के अंदर कार्रवाई के वादे से स्थानीय लोगों में नई उम्मीद जगी है. यदि चीनी मिल और अन्य इकाइयां सचमुच चालू हुईं, तो मढ़ौरा फिर से गुलजार हो सकता है. लेकिन पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए ठोस कदम, जमीन विवादों का समाधान और स्थानीय रोजगार सुनिश्चित करना जरूरी है. समय बताएगा कि यह उम्मीद हकीकत बन पाती है या नहीं, लेकिन मढ़ौरा के लोग अब इंतजार थक चुके हैं.

"चीनी मिल के बारे में सरकार ने निर्णय लिया है, हम 25 नये चीनी मिल को खोलेंगे. मढ़ौरा चीनी मिल को एक साल में पूरी प्रक्रिया करके वापस से खोलेंगे."-सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिहार

