ETV Bharat / state

CM नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, पश्चिमी चंपारण को देंगे 182 करोड़ की 161 योजनाओं की सौगात

निशांत की बिहारवासियों से अपील: मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार ने भी लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की. उन्होंने लिखा- ''पिताजी आज पश्चिम चंपारण जिले में ‘समृद्ध यात्रा’ करेंगे. पश्चिम चंपारण से शुरू हो रही इस पूरे बिहार यात्रा में आप सभी बिहारवासी सहभागी बनें और पिताजी के साथ मिलकर समृद्ध बिहार के निर्माण का संकल्प लें. साथ ही पिताजी के द्वारा कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. आइए, एकजुट होकर इस यात्रा को सफल बनाएं.''

बेतिया में CM नीतीश की समृद्धि यात्रा: बेतिया में मुख्यमंत्री करीब 182 करोड़ की लागत से 161 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घानट करेंगे. मुख्यमंत्री 11.30 बजे बेतिया (पश्चिमी चंपारण) पहुंचेंगे और समृद्धि यात्रा का आगाज करेंगे. पहले चरण की यात्रा 16 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी को खत्म होगी. इस दौरान नीतीश कुमार बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खरमास की समाप्ति के बाद आज 16 जनवरी से अपनी 16वीं समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं. यह यात्रा पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से शुरू हो रही है. मुख्यमंत्री अपनी सभी समृद्धि यात्राओं की शुरुआत परंपरागत रूप से चंपारण से ही करते आए हैं और इस बार भी यह परंपरा बरकरार रहेगी.

8 दिनों में 9 जिलों का दौरा, जनता के बीच रहेंगे CM: 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण, 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण, 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर वो दोनों जिलों में एक ही दिन रहेंगे, 20 जनवरी को गोपालगंज, 21 जनवरी को सिवान, 22 जनवरी को सारण, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर और 24 जनवरी को वैशाली जिले में कार्यक्रम निर्धारित हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच रहेंगे और विकास की गति को गहराई से परखेंगे.

चार मुख्य कार्यक्रमों पर फोकस: यात्रा के दौरान चार प्रकार के मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें सात निश्चय योजनाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण, नई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ, जिला स्तरीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक तथा जन संवाद शामिल हैं. मुख्यमंत्री सीधे लोगों से संवाद स्थापित करेंगे और विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के लिए जनता का आभार भी जताएंगे.

16वीं समृद्धि यात्रा की शुरुआत (ETV Bharat)

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आला अधिकारी और मंत्री रहेंगे मौजूद: यात्रा को लेकर व्यापक तैयारी पूरी कर ली गई है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहेंगे. समीक्षा बैठकों में प्रभारी मंत्री के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे. सभी आला अधिकारी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे ताकि विकास कार्यों की प्रगति का सही आकलन हो सके.

बजट सत्र के कारण यात्रा में ब्रेक: बिहार विधानसभा और विधान परिषद का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें 3 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और सत्र 27 जनवरी तक चलेगा. इसी कारण मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा पर ब्रेक लगेगा. फिलहाल केवल पहले चरण (16 से 24 जनवरी) का शेड्यूल जारी किया गया है, जबकि आगे के चरणों की जानकारी बाद में दी जाएगी. यह यात्रा विकास और जन-कल्याण के प्रति मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

ये भी पढ़ें-

CM नीतीश की समृद्धि यात्रा, पहले चरण का कार्यक्रम घोषित, 8 दिनों का रूट मैप जान लीजिए

देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, कैसी है तैयारी नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की