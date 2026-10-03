ETV Bharat / state

'कांग्रेस झूठ फैला रही है; उनके कार्यकाल में वोट की चोरी हुई थी', जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन पर बोले CM

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को गुरुग्राम में करीब 5 घंटे तक मैराथन समीक्षा बैठक की. बैठक में जिले के अलग-अलग विभागों के विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता, पर्यावरण और शहर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

जमीनी स्तर पर खुद जानकारी लेता हूं-सीएमः मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केवल अधिकारियों की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि खुद जमीनी स्तर की स्थिति की जानकारी लेते हैं. उन्होंने कहा कि "कई बार वह बिना अपना परिचय दिए आम लोगों से बातचीत कर समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके." 'प्रशासन, नागरिकों के प्रति जवाबदेही जरूरी': सीएम ने कहा कि "गुरुग्राम अब एक ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित हो चुका है. ऐसे में यहां रहने वाले प्रत्येक नागरिक के प्रति सरकार और प्रशासन की जवाबदेही है. विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा." गुरुग्राम के विकास में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रशासन को प्रोएक्टिव होकर काम करने और समस्याओं के सामने आने का इंतजार करने के बजाय पहले से तैयारी रखने को कहा. RMC प्लांट के लिए जोन वाइज क्षेत्र होंगे विकसित: बैठक के दौरान निर्माण एवं विध्वंस से निकलने वाले मलबे के प्रबंधन को लेकर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि "RMC प्लांट के लिए जोन वाइज क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा, जिससे शहर में निर्माण सामग्री और मलबे के प्रबंधन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सके." बाहरी वाहनों से गुरुग्राम में कूड़ा डालने पर सख्ती: मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में बाहर से कूड़ा लाकर डालने वाले वाहनों पर सख्ती के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यदि कोई वाहन दिल्ली या अन्य क्षेत्रों से कूड़ा लेकर गुरुग्राम में आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 'दिल्ली से कूड़ा लाने वाले वाहन होंगे जब्त': सीएम ने स्पष्ट किया कि दिल्ली से गुरुग्राम में कूड़ा लाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा. उन्होंने स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए.