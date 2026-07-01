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भिवानी में 42 अमृत सरोवरों का सीएम ने ऑनलाइन किया लोकार्पण, योजना पर 20 करोड़ रुपये खर्च

भूजल स्तर में सुधार होगा: कार्यक्रम के दौरान भिवानी जिले के सभी 42 अमृत सरोवरों का लोकार्पण किया गया. इन तालाबों पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आई है. तालाब क्षेत्र में लाइटों से प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ सौंदर्यीकरण किया गया है. अमृत सरोवर योजना के तहत प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा मिलेगा, भूजल स्तर में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण होगा. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना.

भिवानी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को अंबाला जिला के नारायणगढ़ से प्रदेशभर में अमृत सरोवर प्लस योजना के तहत 325 विकसित अमृत सरोवरों का लोकार्पण किया, जिनमें भिवानी जिले के 42 सरोवर शामिल हैं. डीसी साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम भिवानी के लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया.

अमृत सरोवरों का सीएम ने ऑनलाइन किया लोकार्पण (ETV Bharat)

जल संरक्षण की दिशा में नई पहलः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश के 325 तालाबों में जिले के विभिन्न गांवों में विकसित 42 अमृत प्लस सरोवरों का उद्घाटन किया. योजना के तहत तालाबों और जोहड़ों में बवानीखेड़ा, बहल, भिवानी, कैरू, लोहारू, सिवानी और तोशाम खंड के गांव शामिल हैं. इन तालाबों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण पर कुल 2098.16 लाख रुपये खर्च किए गए हैं. उद्घाटन के साथ ये अमृत प्लस सरोवर ग्रामीणों को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ प्रदान करेंगे.

सरकार के आमजन के हित में कर रही है कामः मौके पर महिला विकास निगम की चेयरपर्सन सुनीता दांगी व भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ की पत्नी प्रेमलता सर्राफ ने कहा कि "प्रदेश की भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ की भावना के साथ योजनाएं लागू कर रही है." उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाने के विजन में राष्ट्र धर्म की भावना है, जिसमें सबका योगदान जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि "सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीब परिवारों के साथ-साथ आमजन के कल्याण के हित के कार्य कर रही है. हरियाणा सरकार बिना पर्ची और बिना खर्ची के पात्र युवाओं को नौकरी प्रदान कर रही है.